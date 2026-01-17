Πτώση 0,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

Μειωμένος κατά 0,7% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών (τζίρο) στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία, τον Νοέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 31,29 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 31,50 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη μείωση στον τζίρο τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, με πτώση 14,4%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχείων και Λατομείων, όπου ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 22%.