Sani/Ikos: Πως καθιερώθηκε στο διεθνή χάρτη της πολυτέλειας

Πίσω από τους «ξύλινους» τεχνικούς όρους του πολυσέλιδου εγγράφου που εξέτασε, πρόσφατα, η διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βρίσκεται κάτι πιο ουσιαστικό: το επόμενο βήμα ανάπτυξης του γνωστού ξενοδοχείου της Χαλκιδικής, Sani Resort.

Ο φάκελος του ΥΠΕΝ αφορά την προσθήκη 250 κλινών στο ξενοδοχείο Sani Asterias, σε μια αδόμητη έκταση σχεδόν 59 στρεμμάτων μέσα στο ίδιο το θέρετρο, αυξάνοντας τον αριθμό των δωματίων από 808 σε 927. Δεν είναι παρά ένα ακόμη κομμάτι σε ένα πολύ μεγαλύτερο παζλ, με τον όμιλο Sani/Ikos να υλοποιεί σήμερα το πιο φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της ιστορίας του, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.

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Με αφορμή το σημαντικό αυτό βήμα για την ωρίμανση της επέκτασης του Sani Resort της Χαλκιδικής, το newsit.gr ανατρέχει στην μακρά ιστορία του κορυφαίου ξενοδοχειακού ομίλου, ο οποίος υπό τα brands Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει, ελέγχει και διαχειρίζεται περισσότερα από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 προορισμούς σε Ελλάδα και Ισπανία.

Το πρώτο ξενοδοχείο

Η ιστορία ξεκινά το 1962, όταν ο Αναστάσιος Ανδρεάδης και ο συγγενής και συνέταιρός του Λεωνίδας Ζησιάδης, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στις κατασκευές στη Θεσσαλονίκη, έφτασαν με καΐκι σε μια αναξιοποίητη έκταση της Μονής Σταυρονικήτα στη Σάνη Χαλκιδικής. Δεν υπήρχε δρόμος για να προσεγγίσουν από τη στεριά.

Το μοναστηριακό μετόχι τους κέρδισε, προχωρώντας στην εξαγορά του. Και μετά από τρία χρόνια, άρχισαν να σχεδιάζουν το πρώτο τους ξενοδοχείο, αναθέτοντας τη μελέτη στον αρχιτέκτονα Γεώργιο Μπόγδανο. Το Sani Resort άνοιξε το 1970, υποδεχόμενο τους πρώτους του επισκέπτες από τη Βρετανία.

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Ο επόμενος χειμώνας ήταν καταστροφικός για τις εγκαταστάσεις, όμως η φήμη του τόπου είχε ήδη αρχίσει να διαδίδεται εκτός Ελλάδας. Ο Σταύρος Ανδρεάδης, γιος του ιδρυτή, ανέλαβε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου μετά τις σπουδές του στο Βερολίνο, και αργότερα τον ακολούθησε στη διοίκηση ο αδελφός του, Ανδρέας.

Το θέρετρο έγινε γρήγορα προορισμός για τους γνωστούς κύκλους της Θεσσαλονίκης, που μέχρι τότε προτιμούσαν τη Γερακινή και τη Μένδη. Στη Σάνη λειτούργησε το εμβληματικό κέντρο διασκέδασης Selina, όπου πέρασαν πολλά από τα γνωστά ονόματα της καλλιτεχνικής σκηνής της εποχής. Σε μια ενδιάμεση περίοδο πέντε ετών, τη διαχείριση του ξενοδοχείου ανέλαβε το γερμανικό Robinson Club, το οποίο λειτούργησε το θέρετρο με το μοντέλο all-inclusive.

Όταν η διοίκηση επέστρεψε στους ιδιοκτήτες, επικεφαλής ήταν πλέον οι Σταύρος και Ανδρέας Ανδρεάδης μαζί με τον Φωκίωνα Ζησιάδη, γιο του συνιδρυτή Λεωνίδα. Οι ανακαινίσεις που ακολούθησαν διατήρησαν το ύφος του αρχικού σχεδίου του Μπόγδανου, θέτοντας τις βάσεις για τη μετατροπή της Σάνη σε σημείο αναφοράς της τουριστικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής.

Η διεθνοποίηση

Το 2015, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώχευσης, η Σάνη Α.Ε. έκανε το άλμα που θα άλλαζε την πορεία της, συνενώνοντας τις δραστηριότητές της με το νέο brand Ikos με τη στήριξη των επενδυτικών κεφαλαίων Florac και Hermes GPE. Γεννήθηκε έτσι ο όμιλος Sani/Ikos, με τον Σταύρο και τον Ανδρέα Ανδρεάδη και τον Mathieu Guillemin ως συνιδρυτές και διαχειριστές εταίρους.

Στα επόμενα χρόνια προστέθηκαν και άλλα κεφάλαια, με τη Goldman Sachs Asset Management να επενδύει το 2016 και την Oaktree Capital Management να ακολουθεί το 2019.

Το νέο brand Ikos Resorts, με το μοντέλο all-inclusive πολυτελείας που εφάρμοσε πρώτο παγκοσμίως τον συνδυασμό ιδιοκτησίας, ανάπτυξης και διαχείρισης, οδήγησε τον όμιλο εκτός Ελλάδας, πρώτα στην Ισπανία και μετά στην Πορτογαλία. Μέσα σε μια δεκαετία ο όμιλος τετραπλασίασε το μέγεθος και τα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας.

Το 2022 ο όμιλος προχώρησε σε νέα στρατηγική συμφωνία με το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, GIC, το οποίο εξαγόρασε τα ποσοστά των προηγούμενων επενδυτών και αναδείχθηκε βασικός μέτοχος, με τον όμιλο να αποτιμάται τότε στα 2,3 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2024 ο όμιλος άντλησε κεφάλαια απευθείας από τις αγορές: η θυγατρική του, Sani/Ikos Financial Holdings, εξέδωσε ομόλογο 350 εκατ. ευρώ με λήξη το 2030 και επιτόκιο 7,25%, στο 100% της ονομαστικής του αξίας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση παλαιότερου ομολόγου του 2026. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε τρεις φορές από κορυφαίους εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Τα οικονομικά στοιχεία των επόμενων ετών επιβεβαίωσαν την τροχιά ανάπτυξης: τα έσοδα του 2024 έφτασαν τα 491,4 εκατ. ευρώ, από 412,5 εκατ. ευρώ το 2023, τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) ενισχύθηκαν στα 176,1 εκατ. ευρώ από 141,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ από 30,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το 2025 ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11,1%, στα 168,92 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ebitda ενισχύθηκαν κατά 20,9%, σε 66,7 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται στο 39,5% από 36,3%. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ενισχύθηκαν κατά 33,1%, στα 28,46 εκατ. ευρώ, έναντι 21,38 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο όμιλος υλοποιεί σήμερα πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα άνω του 1 δισ. ευρώ, με τη διεύρυνση του Sani Resort να αποτελεί μόνο ένα σκέλος του. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Χαλκιδική, όπου η Sani/Ikos εξαγόρασε από τη Goldman Sachs τα ξενοδοχεία Pallini Beach, Theophano Imperial Palace και Athos Palace, με στόχο να τα ενοποιήσει στο Ikos Kassandra, το μεγαλύτερο θέρετρο Ikos μέχρι σήμερα με 750 δωμάτια, σουίτες και βίλες, προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και προγραμματισμένη λειτουργία τον Απρίλιο του 2029.

Το Ikos Kissamos στην Κρήτη άνοιξε την άνοιξη του 2026, το Ikos Marbella στην Ισπανία αναμένεται τον Απρίλιο του 2027 και το Ikos Cortesia στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας τον Απρίλιο του 2028. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η δυναμικότητα του ομίλου θα ξεπεράσει τα 5.600 δωμάτια έως το 2029.

Αλλαγή σκυτάλης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τη διεύθυνση της καθημερινής λειτουργίας του ομίλου ανέλαβε ο Jean-Marc Bellaiche, στον οποίο ο Ανδρέας Ανδρεάδης παρέδωσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Την ίδια στιγμή και ο Ανδρεάδης και ο Mathieu Guillemin, που μέχρι τότε ασκούσαν από κοινού τα καθήκοντα του CEO, μετέβησαν σε ρόλους συνιδρυτών και διαχειριστών εταίρων, εποπτεύοντας πλέον τη στρατηγική ανάπτυξη και το ελληνικό DNA του ομίλου, ενώ ο Σταύρος Ανδρεάδης παραμένει επίτιμος πρόεδρος.

Η αλλαγή έρχεται σε μια στιγμή που η Sani/Ikos, μισό αιώνα μετά τα πρώτα δωμάτια στη Σάνη, μετεξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες-διαχειριστές θερέτρων πολυτελείας στη Μεσόγειο.