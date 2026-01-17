Σε τροχιά υλοποίησης 11 κομβικά έργα του ΑΔΜΗΕ ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Συνολικά έντεκα επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, εννέα εγχώριες και δύο διεθνείς, περιλαμβάνει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2034. Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος θεωρείται η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του Διαχειριστή, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ, οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις οριστικοποιηθούν τα οικονομικά μεγέθη, η διαδικασία και το πλαίσιο συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Οι εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις αποτελούν βασικό πυλώνα του σχεδίου, καθώς συμβάλλουν στη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων από τις αυτόνομες μονάδες παραγωγής και στη σημαντική ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιά.

Αντίστοιχα, οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας, να συγκρατήσουν το κόστος και να αυξήσουν τις δυνατότητες εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με θετικό αποτύπωμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Αναφορικά με τις εγχώριες διασυνδέσεις, τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν:

Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προυπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε το Δεκέμβριο τον διαγωνισμό για τα υποβρύχια καλώδια μεταξύ Κορίνθου και Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ Διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου (περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης επίσης το 2029 Ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το κόστος του έργου διαμορφώνεται στα 161 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί φέτος Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος). Απομένει, ωστόσο, η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο Η ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου που αναμένεται φέτος. Διάφορα έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ που περιλαμβάνουν π.χ. την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, την κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ

Αναφορικά με τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τα έργα που προωθούνται είναι η κατασκευή δεύτερης γραμμής πλάι στο υφιστάμενες διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία συνολικού κόστους 1 δισ. ευρώ με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στην περίοδο 2031 – 2033.

Δύο επιπλέον εμβληματικά έργα είναι η διασύνδεση με την Αίγυπτο (3,6 δισ. ευρώ) για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη και με τη Σαουδική Αραβία για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ και της National Grid (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας). Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, όπως ανέφερε πρόσφατα σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου. Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας έχει, επίσης, ότι το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδυαστεί με το πρότζεκτ της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ προκειμένου να ενταχθούν στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).