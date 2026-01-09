Στήριξη Μαρκόπουλου σε Βάλλη και ΠΕΠΙΕΘ για τα δικαιώματα των ναυτικών ιδιωτικών σκαφών

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Β’ Πειραιά, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, το ζήτημα της αναγνώρισης της ναυτικής υπηρεσίας των ναυτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Όπως επισημαίνει, σήμερα η ναυτική υπηρεσία στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, ωστόσο δεν συνυπολογίζεται για τις προαγωγές τους, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους ναυτικούς που εργάζονται σε επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Ένα θέμα που αναδεικνύει συνεχώς η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών και ο πρόεδρός της Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης.

Στην Ερώτησή του ο κ. Μαρκόπουλος αναδεικνύει την άνιση αυτή μεταχείριση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ναυτικούς που:

ασκούν τα ίδια καθήκοντα,

εργάζονται στον ίδιο κλάδο,

και καταβάλλουν τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές.

Παρά ταύτα, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα επαγγελματικής εξέλιξης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παραθέτει: Ένας Πλοίαρχος Β’ που υπηρετεί σε επαγγελματικό σκάφος αναψυχής έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει το δίπλωμά του σε Πλοίαρχο Α’, βάσει του χρόνου της ναυτικής του υπηρεσίας.

Αντίθετα, ο Πλοίαρχος Β’ που εργάζεται σε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, παρότι πληρώνει τις ίδιες εισφορές και ασκεί τα ίδια καθήκοντα.

Ερώτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας

Με βάση τα παραπάνω, ο Βουλευτής Β’ Πειραιά ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει, ώστε η ναυτική υπηρεσία των ναυτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής να αναγνωρίζεται και για σκοπούς προαγωγής.

Έτσι, τίθεται επί τάπητος, για μια ακόμη φορά, η ανάγκη να επανεξεταστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ισότητα και ίση μεταχείριση εντός του ίδιου επαγγελματικού κλάδου.

Πλέον, τόσο η ΠΕΠΙΕΘ και ο Cpt Dr. Γιώργος, όσο και ο ίδιος ο κ. Μαρκόπουλος αναμένουν με ενδιαφέρον την απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς αφορά άμεσα την επαγγελματική πορεία και εξέλιξη ναυτικών που υπηρετούν επί σειρά ετών στη θάλασσα, υπό ίδιες συνθήκες και με ίδιες υποχρεώσεις.

Ο Πρόεδρος Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης και η ΠΕΠΙΕΘ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Βουλευτή Β’ Πειραιά κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο για τη σταθερή και έμπρακτη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των ναυτικών που εργάζονται σε ιδιωτικά σκάφη. Η στάση του αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία και το ενδιαφέρον του για τα εργασιακά δικαιώματα, την ισονομία και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των πληρωμάτων.

Η ΠΕΠΙΕΘ θα συνεχίσει τον αγώνα της με συνέπεια και υπευθυνότητα, προσβλέποντας στη συνέχιση μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας προς όφελος του ναυτικού κόσμου.