Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ανακοίνωσε η CVC

Την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισ ευρώ που ανακοινώθηκε σήμερα, με κεφάλαιο έως 1,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η CVC Capital Partners, βασικός μέτοχος της εταιρείας.

Σε επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η CVC εκφράζει την υποστήριξή της στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση της πορείας μετασχηματισμού και ανάπτυξης της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι και το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νωρίτερα την πρόθεση του να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΗ με στόχο να διατηρήσει συμμετοχή 33,4% στην Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.