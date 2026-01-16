Τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων στο επίκεντρο συνάντησης ΕΒΕΑ – ΔΝΤ

Έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστών μη εξυπηρετούμενων δανείων (servicers) και επιχειρήσεων-οφειλετών, το οποίο δυσχεραίνει την έγκαιρη αναδιάρθρωση και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων, ανέδειξε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Γιάννης Μπρατάκος σε συζήτηση με στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του πλαισίου αφερεγγυότητας, με στόχο τη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων και τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του ΔΝΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο υπεύθυνος Τομέα Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη, Νίκος Μπρέγιαννος, συζητήθηκαν εκτενώς η λειτουργία του πλαισίου αναγκαστικής εκτέλεσης και αφερεγγυότητας και οι επιπτώσεις του στην πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός εξειδικευμένου μηχανισμού διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, ο οποίος θα αξιολογεί με τεχνοκρατικά κριτήρια τη βιωσιμότητα επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων αναδιάρθρωσης. Όπως επισημάνθηκε, τόσο οι servicers όσο και τα δικαστήρια δεν διαθέτουν πάντοτε την απαιτούμενη επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική εξειδίκευση για την αποτίμηση σύνθετων business plans.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ πρότεινε την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου ως ουδέτερου και αξιόπιστου φορέα, με δυνατότητα έκδοσης μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων βιωσιμότητας, οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά στη διαδικασία επίλυσης διαφορών και θα ενισχύουν την τεκμηρίωση καλής πίστης των επιχειρήσεων που επιδιώκουν ουσιαστικές λύσεις αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, το ΕΒΕΑ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ οφειλετών και servicers και αποτρέποντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Μετά την συνάντηση, ο πρόεδρος δήλωσε: «Η αποτελεσματικότητα του πλαισίου αφερεγγυότητας δεν κρίνεται μόνο από την ταχύτητα των διαδικασιών, αλλά από το αν δημιουργεί πραγματικές δυνατότητες διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων. Σήμερα παρατηρείται έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ servicers και επιχειρήσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την αναδιάρθρωση και την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων. Απαιτείται ένας θεσμοθετημένος εξειδικευμένος μηχανισμός επιλύσεως διαφορών και αξιολόγησης βιωσιμότητας, με τη συμμετοχή φορέων που διαθέτουν γνώση της αγοράς, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια, η τεκμηρίωση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Το ΕΒΕΑ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμβάλλει ενεργά στον θεσμικό διάλογο για τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας, με προτάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα της αγοράς και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, χωρίς να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της πραγματικής οικονομίας».