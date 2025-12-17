Επιχειρήσεις

Τέλος στους προβληματικούς εντοπισμούς ρευματοκλοπών βάζει η ΡΑΑΕΥ – Πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ

Τί σημαίνει η νέα απόφαση της ρυθμιστικής αρχής, με αφορμή καταγγελία
Μετρητής ΔΕΔΔΗΕ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Στην επιβολή προστίμου ύψους 120.000 ευρώ προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) κατά του ΔΕΔΔΗΕ λόγω της πρακτικής του να εντοπίζει ρευματοκλοπές σε περιπτώσεις όπου πιθανώς δεν υπάρχουν.

Προηγήθηκε καταγγελία καταναλωτή ενάντια στον ΔΕΔΔΗΕ, που ζητούσε από τη ΡΑΑΕΥ να διερευνήσει την υπόθεσή του. Στην απόφασή της, η Αρχή κάνει λόγο για παραβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ ως προς τη διαδικασία, αλλά και για αδιαφορία του ως προς την ενημέρωση της ίδιας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του Διαχειριστή στη διαδικασία που οφείλει να τηρεί βάσει πλαισίου προκειμένου για την νομιμότητα των ενεργειών του και ότι κατά την παρούσα υπόθεση διαπίστωσης ρευματοκλοπής έχει υποπέσει σε σφάλματα και παρατυπίες».

Πρόκειται για απόφαση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί τη βάση για να δοθεί τέλος στη συγκεκριμένη πρακτική. Τους τελευταίους μήνες, άλλωστε, έχουν πληθύνει οι καταγγελίες καταναλωτών που ήρθαν αντιμέτωποι με πρόστιμα αρκετών χιλιάδων ευρώ για ρευματοκλοπές που δεν διέπραξαν.

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι και ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ προσανατολίζεται πλέον να δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς τα συνεργεία για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Επιχειρήσεις
