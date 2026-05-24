Θεοδωρικάκος: Να γίνει το «Made in Greece» συνώνυμο ποιότητας και ασφάλειας στις διεθνείς αγορές

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου στη θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό, η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο, κύρος και επιρροή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Η εκλογή της Μαρίας Παπατζτζίκου στη θέση της προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης, έτυχε ένθερμου χαιρετισμού από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτιμά πως η εξέλιξη αυτή ενισχύει το κύρος της χώρας ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές θέσεις που συνδέονται με την αξιοπιστία της χώρας μας.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Μαΐου, με τη στήριξη του υπουργού Ανάπτυξης και της διοίκησης του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης), με την Μαρία Παπατζίκου θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως η διαπίστευση αποτελεί εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης και είναι κρίσιμο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός «στηρίζουμε σταθερά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τη συνολική προσπάθεια για μια σύγχρονη Εθνική Πολιτική Ποιότητας. Θέλουμε το “Made in Greece” να γίνει συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας στις διεθνείς αγορές, προσθέτοντας μεγαλύτερη αξία στην ελληνική παραγωγή»

Επισήμανε ότι «η επιτυχία αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο, κύρος και επιρροή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Συγχαίρω θερμά τη Μαρία Παπατζίκου και της εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα, σημαντικά καθήκοντά της».