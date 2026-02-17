THEON: Ιστορικό ρεκόρ εσόδων, κερδοφορίας και παραγγελιών το 2025 – Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για το 2026

Ιστορικά υψηλά επίπεδα εσόδων, κερδοφορίας και εισερχόμενων παραγγελιών κατέγραψε το οικονομικό έτος 2025 η Theon International (THEON), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τον όμιλο, καθώς τέθηκαν τα θεμέλια για τη διαμόρφωση μιας αναβαθμισμένης στρατηγικής πλατφόρμας, σε ένα περιβάλλον ενισχυμένων αμυντικών δαπανών και αυξημένης ζήτησης για προηγμένα ηλεκτροπτικά συστήματα.

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 182% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 1,31 δισ. ευρώ, εξέλιξη που υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, από δεσμευτική παραγγελία ύψους 1 δισ. ευρώ μέσω του OCCAR. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία φορητού εξοπλισμού νυχτερινής όρασης που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Τα έσοδα του ομίλου για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν σε 443,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 120,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,7%. Το προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκε κατά 27,9%, στα 116,1 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT να ανέρχεται στο 26,2%, έναντι 25,8% την προηγούμενη χρήση.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξήθηκε κατά 116,2% και διαμορφώθηκε στα 1,41 δισ. ευρώ, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης ανήλθαν σε 856,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, για πρώτη φορά παρέχεται ορατότητα εσόδων πέραν του συνήθους χρονικού ορίζοντα των 18 μηνών, έως και μετά το 2029, χάρη σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο με βασικούς πελάτες.

Η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου παραμένει ισχυρή, με καθαρή ταμειακή θέση 126,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, υποστηριζόμενη από θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και τη νέα σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η THEON εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική, ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο και διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Για το οικονομικό έτος 2026, η επικαιροποιημένη εκτίμηση προβλέπει αύξηση εσόδων της τάξης του 30% σε σχέση με το 2025, με περισσότερο από 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από μη οργανική, καθώς ξεκινά η πλήρης ενοποίηση της Kappa Optronics.

Παράλληλα, η εταιρεία επαναβεβαιώνει τη μεσοπρόθεσμη εκτίμησή της για ετήσια οργανική αύξηση εσόδων τουλάχιστον 15%, ποσοστό που υπερβαίνει τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των αμυντικών δαπανών των μεγάλων χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Με κινητήριο μοχλό την οργανική ανάπτυξη και τη στήριξη στοχευμένων συμπληρωματικών εξαγορών, η THEON εκτιμά ότι θα επιτύχει τον στόχο εσόδων του 1 δισ. ευρώ νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030.

Για το 2026 προβλέπονται περιορισμένης κλίμακας συμπληρωματικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, χωρίς ανάγκη νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτιμώνται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων για την έναρξη κατασκευής νέας παραγωγικής εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, ανέφερε ότι «η THEON σημείωσε για άλλη μία χρονιά εξαιρετικές εμπορικές και οικονομικές επιδόσεις, ξεπερνώντας τις δεσμεύσεις της», προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις στην Exosens, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι στοχευμένες συνεργασίες ευθυγραμμίζονται με τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας να εξελιχθεί από κορυφαία δύναμη στη νυχτερινή όραση σε ηγέτη στα αμυντικά ηλεκτροπτικά συστήματα.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του 2025 θα δημοσιευθεί στις 20 Απριλίου 2026 και θα ακολουθήσει διαδικτυακή παρουσίαση προς αναλυτές και επενδυτές την επόμενη ημέρα.