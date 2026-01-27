Το 29% της Puma αγοράζει η Anta Sports, η μεγαλύτερη μάρκα αθλητικών ειδών της Κίνας

H Anta Sports, η μεγαλύτερη μάρκα αθλητικών ειδών της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το 29,06% των μετοχών της Puma από την οικογένεια Pinault έναντι 1,8 δισ. δολαρίων.

Με την κίνηση αυτή η εταιρεία αθλητικών ειδών Anta Sports γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Puma, κάτι που φαίνεται να ενθουσιάζει τους επενδυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετοχή της Puma ανεβαίνει περίπου 20% κατά την έναρξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών – μετά την συμφωνία που έρχεται σε μια περίοδο προσπαθειών ανάκαμψης της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών. Aν και έφτασε και τα 23,7 ευρώ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.

Ας σημειωθεί ότι η Anta θα πληρώσει 1,5 δισ. ευρώ (1,79 δισ. δολάρια), ή 35 ευρώ ανά μετοχή, για να αποκτήσει το 29,06% στην Puma. Η συμφωνία έρχεται σε μια συγκυρία που η Puma δυσκολεύεται να αναζωογονήσει τις πωλήσεις της ενώ ο νέος διευθύνων σύμβουλος που ανέλαβε, ο Arthur Hoeld, πρώην στέλεχος της Adidas, προωθεί ήδη σχέδιο εξυγίανσης με επίκεντρο μεταξύ άλλων περικοπές θέσεων εργασίας και περιορισμό της γκάμας προϊόντων.

Από την άλλη μεριά, η συμφωνία -που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους ενώ υπόκειται και σε κανονιστικές εγκρίσεις- βασίζεται στις προσπάθειες της Anta να επεκτείνει την παρουσία της εκτός Κίνας, όπου αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η Nike και η Adidas.

Η συμφωνία με την Puma ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασης και ανάπτυξης του κινεζικού γίγαντα αθλητικών ειδών ενώ ερμηνεύεται από την αγορά ως ώθηση στις συνεχόμενες προσπάθειες ανάκαμψης της Puma.