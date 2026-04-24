Το CVC προαναγγέλλει μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα – Τι είπε ο Άλεξ Φωτακίδης για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπερταμείου, της CVC και της JP Morgan, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών βρέθηκε η ΔΕΗ. Με φόντο την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 4 δισ. ευρώ, συγκέντρωσε θετικά μηνύματα από διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα οι τομείς-στόχοι για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν ακόμη ένα από τα βασικά θέματα.

Τόσο η πλευρά της CVC όσο και της JP Morgan εμφανίστηκαν αισιόδοξες για την πορεία της ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και την πρόοδο των τελευταίων χρόνων.

Ο Managing Partner της CVC, Άλεξ Φωτακίδης εκτίμησε ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα υπάρξουν λιγότερες αλλά μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα από το CVC. Όπως σημείωσε, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η στρατηγική παραμένει ενεργή, με έμφαση στη στήριξη των εταιρειών και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενέργεια και τα τρόφιμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι η πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό της σχέδιο. Έστειλε μάλιστα σαφές μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση του ΔΕΗ και προσωπικά στον Γιώργο Στάσση (CEO της ΔΕΗ), επισημαίνοντας ότι οι επιλογές που έγιναν από το 2021 «επικυρώνονται» πλέον στην πράξη, με το «turnaround story» της εταιρείας να περνά στην επόμενη φάση, αυτή της εδραίωσης και της γεωστρατηγικής επέκτασης.

Με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 4 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε η ΔΕΗ ο κ. Φωτακίδης, μιλώντας σε πάνελ στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σημείωσε ότι «η διοίκηση Στάσση παρέδωσε ό,τι είχε υποσχεθεί» ήδη από το στρατηγικό πλάνο του Νοεμβρίου 2021, καλύπτοντας τους βασικούς άξονες, της ανάπτυξης στις ΑΠΕ, της διεθνούς επέκτασης και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, με τα μεγέθη να αποτελούν την πιο καθαρή ένδειξη εκτέλεσης του business plan

Εμμένοντας στο θέμα της ΔΕΗ, ο Head of Financial Sponsors/PE, JP Morgan, ο Θεόδωρος Γιατράκος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θα έχει θετική έκβαση, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μεταστροφή της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράμμισε ότι αποτελεί σημαντική επενδυτική ευκαιρία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόκληση για τους επενδυτές είναι η σωστή αποτίμηση των προοπτικών ανά κλάδο και η επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών στόχων.

Από την άλλη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε:

την επικείμενη είσοδο επενδυτή στις ελληνικές αλυκές,

την υλοποίηση τριών έως πέντε μεγάλων επενδύσεων στη νέα οικονομία μέσω του HIIF -η πρώτη τον επόμενο μήνα,

την προώθηση διαγωνισμών για υποδομές, όπως περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια (Λαύριο, Ελευσίνα) και logistics centers όπως το Θριάσιο κ.α.

την ανάπτυξη επτά νέων έργων real estate και τουριστικών προορισμών, όπως η Διώρυγα Κορίνθου.

Παράλληλα, εστίασε στον μετασχηματισμό των θυγατρικών εταιρειών, στην ανάπτυξη εθνικών υποδομών και στις επενδύσεις στη νέα οικονομία. Όπως εξήγησε, στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση μεγάλων έργων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εκσυγχρονισμό του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ, με περισσότερα από 1.000 οχήματα να είναι πλέον ηλεκτρικά. Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα, σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να προσελκυστούν νέοι επενδυτές σε τομείς όπως λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια και ύδρευση. Για τον τρίτο πυλώνα, που αφορά την καθαρά επενδυτική δραστηριότητα, υπογράμμισε ότι διαμορφώνεται χαρτοφυλάκιο θεματικών funds με έμφαση στη λεγόμενη «νέα οικονομία».