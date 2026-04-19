Το «Ελ. Βενιζέλος» επεκτείνεται για να υποδέχεται 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως – Ο πληθωρισμός ανεβάζει τις επενδυτικές δαπάνες

Προχωρά με αμείωτους ρυθμούς το πρόγραμμα επενδύσεων του αεροδρομίου ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης σε 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032 ενισχύοντας όχι μόνο τη χωρητικότητα αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων του ΔΑΑ εκτιμάται σε περίπου 1.300 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2024) και υλοποιείται σταδιακά από το 2025 έως το 2032, με έως και το 50% των συνολικών επενδύσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το 2028.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Καλλιμασιά, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2028-2029, μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 806 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, καθώς και μέσω της προγραμματισμένης αύξησης του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ποσού έως 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) για την περίοδο 2025-2028.

Ας σημειωθεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των διεθνών εξελίξεων αναμένεται να αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω τη δαπάνη του επενδυτικού προγράμματος, μιας και ο προϋπολογισμός 1,3 δισ. ευρώ ήταν με τιμές 2024. Παρακάτω παρουσιάζεται η διάρθρωση του επενδυτικού πλάνου.

Επέκταση Κύριου και Δορυφορικού Αεροσταθμού

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το γραφείο μελετών που έχει αναλάβει το σχεδιασμό της επέκτασης του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, καθώς και των συναφών έργων στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, ολοκλήρωσε τη φάση της Γενικής Μελέτης (Outline Design). Η επέκταση προβλέπει αύξηση της συνολικής επιφάνειας των αεροσταθμών κατά περίπου 150.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή αύξηση περίπου 68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα υλοποιηθούν βελτιώσεις στη δυναμικότητα και στο επίπεδο εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων:

αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επιβατών (έλεγχος εισιτηρίων (check-in), έλεγχος ασφαλείας, διαβατηριακός έλεγχος και χώροι επιβίβασης)

πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών

αύξηση των εμπορικών χώρων άνω του 100%

διεύρυνση χώρων διαχείρισης αποσκευών

λειτουργικοί χώροι υποστήριξης και συναφή συστήματα τεχνολογίας αιχμής

Παράλληλα, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την επέκταση του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, με την ανάθεση στον ανάδοχο να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Χώροι στάθμευσης οχημάτων και αεροσκαφών

Κατασκευάζονται νέος 7ώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων και νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου. Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης θα έχει δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων και ο βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης αεροσκαφών θα παρέχει 32 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών. Τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027.

Νέο Κτίριο Αεροσταθμού VIP

Παράλληλα με τις μελέτες επέκτασης του κύριου αεροσταθμού και του δορυφορικού αεροσταθμού, παραδόθηκε η Γενική Μελέτη (Outline Design) για το νέο Κτίριο VIP και τα έργα χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με επιφάνεια κάλυψης περίπου 600 τ.μ., ο οποίος προορίζεται για την εξυπηρέτηση αρχηγών κρατών και κυβερνητικών στελεχών. Το έργο ολοκληρώνεται το 2027.