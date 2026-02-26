Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2025 και αύξηση της διανομής στους μετόχους

Στα 1,07 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς το 2025, σύμφωνα με σημερινή (26.2.2026) ανακοίνωση της τράπεζας.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Τράπεζα Πειραιώς αναβαθμίζει τον στόχο συνολικής διανομής κερδών στο 55%, από 50% προηγουμένως. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 492 εκατ. ευρώ), επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής ύψους 100 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο δ’ τρίμηνο μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 723 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 26% ετησίως και τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα 1% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα 696 εκατ. ευρώ το 2025, στο 26% των καθαρών εσόδων, με τον δείκτη προμηθειών προς ενεργητικό να διαμορφώνεται στο 0,82%, το υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής αγοράς. Τα δάνεια, η διαχείριση κεφαλαίων πελατών και η τραπεζοασφάλιση συνέβαλαν στην αύξηση των προμηθειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,7%, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 55% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC.

Δήλωση Χρήστου Μεγάλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου σημείωσε ότι «το 2025 αποτέλεσε ένα έτος ισχυρών επιδόσεων και στρατηγικών κινήσεων για την Πειραιώς. Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Το 2025, πετύχαμε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 5,9 ευρώ. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 11% ετησίως, με 4 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: 66 δισ. ευρώ καταθέσεις και 14,5 δισ. ευρώ επενδυτικά κεφάλαια.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του έτους, σηματοδοτώντας την αναστροφή της τάσης του τελευταίου έτους, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, ωθούμενα από τις εργασίες πιστοδοτήσεων και τις τραπεζοασφάλειες. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,2%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών ανήλθε στο 1%, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της αγοράς. Η αποτελεσματικότητα κόστους διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 34% κατά το 4ο τρίμηνο, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση 100 εκατ. στο 4ο τρίμηνο, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας “Σπίτι 25” έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 1.500 αιτήσεις συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ σε λίγους μήνες.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναβαθμίζουμε τον στόχο μας για συνολική διανομή στους μετόχους στο 55% επί των κερδών του 2025, το οποίο μεταφράζεται σε 0,40 ευρώ μέρισμα, επιπλέον της ενδιάμεσης διανομής κατά το 4ο τρίμηνο, ύψους 0,08 ευρώ με τη μορφή επαναγοράς μετοχών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,7% τον Δεκέμβριο 2025.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 26%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Κατά το 4ο τρίμηνο, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, με το συνολικό τίμημα για τη συναλλαγή να ανέρχεται σε 0,6 δισ. ευρώ σε μετρητά, και την ενοποιήσαμε στα αποτελέσματα έτους 2025. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων και την εμπορική μας πρόταση. Σχετικά με αυτό, σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε το νέο μας επιχειρηματικό σχέδιο, με διευρυμένες φιλοδοξίες στο πεδίο των τραπεζικών υπηρεσιών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά το 2025, με ικανοποιητική προσέλκυση 60.000 πελατών σε ένα τρίμηνο. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Το 2026, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Εισερχόμαστε στο 2026 με εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να επιτύχουμε διατηρήσιμα αποτελέσματα. Οι νέοι στόχοι μας θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο Capital Markets Day που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026».