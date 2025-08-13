Τράπεζα Πειραιώς: Περίπου κατά 5% θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Στρατηγικό πλεονέκτημα στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην κερδοφορία της Τράπεζας Πειραιώς τα επόμενα χρόνια, δίνει στην Πειραιώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά το πράσινο φως που άναψε χθες (12.8.2025) στη συναλλαγή η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συλλέγοντας στοιχεία από είκοσι επιχειρήσεις (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες), καθώς και από τους αρμόδιους φορείς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάνθηκε ότι η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς σε οριζόντιο όσο ή/και κάθετο επίπεδο και η συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, ούτε στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες αφορά.

Αναφορικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Μετά το πράσινο φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει τις εγκρίσεις ΤτΕ και SSM, ενώ έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να λάβει καθεστώς Financial Conglomerate (Χρηματοοοικονομικού Ομίλου) και να υποβάλει αίτημα για μεταχείριση Danish Compromise, δηλαδή να ενοποιήσει την Εθνική Ασφαλιστική με τη μέθοδο του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού και όχι με αφαίρεση του κόστους κτήσης από τα κεφάλαιά της.

Εάν γίνει αποδεκτός ο «δανέζικος συμβιβασμός», η συναλλαγή θα έχει επίπτωση 100 μονάδων βάσης στον δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 της Πειραιώς, αντί 150 μ.β. στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί.

Η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι μία κίνηση που προσδίδει αξία στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως είχε αναφέρει στους αναλυτές κατά τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων α΄ και β΄ τριμήνου 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, η συναλλαγή αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα.

Παράλληλα, δεν πρόκειται να μεταβάλει την μερισματική πολιτική που έχει ανακοινώσει η Διοίκηση της Τράπεζας για διανομή του 50% των κερδών στους μετόχους.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Πειραιώς, μετά τη συναλλαγή η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, από περίπου 13% (2026), 13,50% (2027) και 14% (2028), ενισχύεται σε περίπου 14%, 14,50% και 15% αντιστοίχως. Ενώ τα κέρδη ανά μετοχή, από 0,8 ευρώ, 0,9 και 1,1 ευρώ για 2026, 2027 και 2028, προβλέπονται σε 0,9 ευρώ, 1,1 και 1,2 ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης για ετήσια διανομή 50% από τα κέρδη του 2025 και εφεξής, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει σε επίπεδο περίπου 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να μειώσει αρχικά τον δείκτη CET1 της Πειραιώς στο 13%, ωστόσο αναμένεται άμεση ανάκαμψη άνω του 13% σε όλη τη διάρκεια της περιόδου μέχρι το 2028.