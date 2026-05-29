Τζαννετάκης (Motor Oil): Ανθεκτική ζήτηση καυσίμων παρά την αύξηση των τιμών

Σταθερή με ανοδικές τάσεις κατά τη θερινή – τουριστική περίοδο παραμένει η κατανάλωση καυσίμων στην εγχώρια αγορά, παρά την αύξηση των τιμών εξαιτίας της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε χθες (28.5.2026) ο Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα τριμήνου του Ομίλου.

Ο ίδιος τόνισε ότι παρατηρείται μια μείωση της ζήτησης για τα premium προϊόντα (βενζίνη υψηλών οκτανίων κλπ.) με τους καταναλωτές να στρέφονται στις απλές κατηγορίες των καυσίμων. Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι η Motor Oil προχώρησε γρήγορα σε αλλαγή των προμηθευτών αργού καθώς το 75% των προμηθειών έρχονταν από το Ιράκ που είναι αποκλεισμένο -με εξαίρεση ελάχιστα φορτία- λόγω των στενών του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φορτία του Ιράκ αντικαταστάθηκαν από εισαγωγές αργού από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Λιβύη και ο Όμιλος έχει διασφαλισμένες προμήθειες για τις επόμενες 4 – 5 εβδομάδες. Επισημάνθηκε πάντως ότι εφόσον τελειώσει η κρίση η αλυσίδα εφοδιασμού δεν θα αποκατασταθεί άμεσα.

Ο κ. Τζαννετάκης ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 171 % σε 546 εκατ. Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 293% σε 332 εκατ. Αν αφαιρεθεί η επίπτωση εξωγενών παραγόντων (διεθνείς τιμές και ισοτιμίες) τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνονται σε 381 εκατ. (+77 %) και τα καθαρά σε 203 εκατ. (+113 %).