Βακάκης (Jumbo): Εκτός πλάνου placement και είσοδος στην Τουρκία – Αύξηση 7% στις πωλήσεις τον Ιούνιο

Απέκλεισε το ενδεχόμενο εισόδου της Jumbo στην αγορά της Τουρκίας καθώς και οποιοδήποτε placement, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Jumbo Απόστολος Βακάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βακάκης μίλησε σήμερα (15.7.2026) στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo, λέγοντας ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου της εταιρείας του στην αγορά της Τουρκίας λόγω του αυξημένου ρίσκου και της πολυπλοκότητας του εμπορικού πλαισίου, προαναγγέλλοντας την είσοδο σε νέα αγορά της ΕΕ. Επανέλαβε ότι το μοντέλο της Jumbo είναι υπερεθνική και όχι πολυεθνική εταιρεία με επίκεντρο τις χώρες των Βαλκανίων. «Δεν πάμε στην Τουρκία διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Δεν είμαστε τζογαδόροι», είπε σχετικά.

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Ενώ σε ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο η εταιρεία να προχωρήσει σε διάθεση μετοχών μέσω placement, το απέκλεισε τουλάχιστον προσωρινά. «Η αποτίμηση της μετοχής δεν βρίσκεται σε επίπεδα που να έχει ενδιαφέρον να γίνει placement», είπε.

Εστίασε επίσης στην δραστηριότητα της Jumbo στην Ρουμανία όπου το δίκτυο έχει σημαντική έκθεση και οι πωλήσεις στην τοπική αγορά υποχωρούν με διψήφιο αριθμό ενώ η εταιρεία σημειώνει μονοψήφια πτώση.

Τον Ιούνιο του 2026 οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση της τάξης του +7% σε σχέση με πέρυσι, οδηγώντας τον ρυθμό αύξησης για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος 2026) στο +4% περίπου.

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Οι μέτοχοι ενέκριναν μεταξύ άλλων την πρόταση της Διοίκησης για τη διανομή μερίσματος ύψους €94 εκατ., ή € 0,70 ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2025. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η 22α Ιουλίου 2026. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) θα είναι η 23η Ιουλίου 2026. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η 28η Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2026, η Jumbo προχώρησε στην καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού 67 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2026, η Jumbo θα έχει καταβάλει στους μετόχους της συνολικό ποσό της τάξης των 161,2 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 5% περίπου. Τέλος, η Διοίκηση επανέλαβε ότι η πολιτική κατανομής κεφαλαίων της Jumbo παραμένει αμετάβλητη.