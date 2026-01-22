Volkswagen: Skoda, Seat και Cupra θα μειώσουν θέσεις στο ΔΣ για εξοικονόμηση χρημάτων

Ο Όμιλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen σχεδιάζει να μειώσει τις διοικητικές θέσεις και να ενοποιήσει την πλατφόρμα παραγωγής σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 1 δισ. ευρώ έως το 2030, όπως ανακοίνωσε χθες (21.1.2026).

Το σχέδιο είναι να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον βασικό όμιλο της Volkswagen κατά περίπου το 1/3 έως το καλοκαίρι του 2026, ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Αυτό θα σήμαινε ότι οι ρόλοι στο διοικητικό συμβούλιο θα μειωθούν από 29 σε 19, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα σήμερα το βιομηχανικό έντυπο Automobilwoche, επικαλούμενο πηγές.

Έτσι, μάρκες όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα VW, Skoda και Seat/Cupra θα έχουν στο μέλλον μόνο 4 μέλη Διοικητικού Συμβουλίου η καθεμία – έναν διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και στελέχη για τα οικονομικά, τις πωλήσεις και το ανθρώπινο δυναμικό – με την ανάπτυξη, την προμήθεια και την παραγωγή να χειρίζονται τα κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Βόλφσμπουργκ, πρόσθεσε η εταιρεία.

Αναφέρει επίσης ότι θα βελτιστοποιήσει σταδιακά τις δομές διαχείρισης εντός του Brand Group Core ακόμη περισσότερο μεσοπρόθεσμα.

Τα περισσότερα από 20 εργοστάσια του Ομίλου που λειτουργούν παγκοσμίως θα οργανωθούν σε 5 περιοχές παραγωγής, ανέφερε η εταιρεία, με τους περιφερειακούς διευθυντές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλες τις μάρκες και τις χώρες.

Η Volkswagen βρίσκεται στη διαδικασία περικοπής 35.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, καθώς αντιμετωπίζει μια βιομηχανική επιβράδυνση, έναν σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα και δαπανηρούς δασμούς, αναφέρει το Reuters.

Η Automobilwoche είχε αναφέρει ότι οι αναμενόμενες εξοικονομήσεις υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο του βασικού ομίλου της Volkswagen, Τόμας Σέφερ, αποτελούνταν από 600 εκατ. ευρώ σε κόστος προσωπικού και 400 εκατ. ευρώ από βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας.