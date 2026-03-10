Volkswagen: Βουτιά στα κέρδη του 2025 λόγω δασμών και κινέζικου ανταγωνισμού

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια ακόμη δύσκολη χρονιά. Ο λόγος για τη Volkswagen που ανακοίνωσε σήμερα (10.3.2026) πτώση στα λειτουργικά της κέρδη και προέβλεψε μια μέτρια ανάκαμψη για το μειούμενο περιθώριο κέρδους της.

Η Volkswagen, πλήττεται από τους αμερικανικούς δασμούς και τον ανταγωνισμό στην Κίνα, αναφέρει το Automotive News Europe. Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Volkswagen έχει αντιμετωπίσει πιέσεις σε μεγάλες αγορές, με τους αμερικανικούς δασμούς να κοστίζουν στην εταιρεία δισεκατομμύρια και τον κινέζικο τοπικό ανταγωνισμό να διαβρώνει το μερίδιό της στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ο γερμανικός όμιλος αυτοκινήτων, του οποίου οι θυγατρικές Porsche και Audi έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις, αναμένει λειτουργικό περιθώριο μεταξύ 4% και 5,5% το 2026, μετά από 2,8% το 2025 και 5,9% το 2024.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha αναμένουν περιθώριο κέρδους 5,2% φέτος, στο υψηλότερο άκρο του εύρους προβλέψεων της εταιρείας.

Τα λειτουργικά κέρδη της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν περισσότερο από το μισό το 2025 στα 8,9 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 9,4 δισ. ευρώ. Τα κέρδη της επηρεάστηκαν από τους δασμούς και μια δαπανηρή στρατηγική μετατόπιση στην Porsche, η οποία σταμάτησε τη μετάβασή της στην ηλεκτρική ενέργεια πέρσι εν μέσω χαμηλής ζήτησης.

Τα έσοδα παρέμειναν σταθερά στα 322 δισ. ευρώ, με ελάχιστες ελπίδες για ανάπτυξη το 2026, κατά τη διάρκεια του οποίου η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδά της θα αναπτυχθούν σε ένα εύρος από μηδέν έως 3%. Οι προσδοκίες των αναλυτών ήταν στο υψηλότερο άκρο της κλίμακας.

Ο οικονομικός διευθυντής Arno Antlitz δήλωσε ότι οι κυκλοφορίες προϊόντων και τα μέτρα αναδιάρθρωσης το 2025 ήταν σημαντικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Volkswagen. «Ωστόσο, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους 4,6% προσαρμοσμένο για την αναδιάρθρωση δεν επαρκεί μακροπρόθεσμα», είπε, προσθέτοντας ότι η Volkswagen θα συνεχίσει να μειώνει αυστηρά το κόστος.

Τον Ιανουάριο 2026, η Volkswagen ανέφερε καθαρή ταμειακή ροή 6 δισ. ευρώ για το 2025, μια σημαντική βελτίωση από την πρόβλεψη για μηδενική ταμειακή ροή.

Αυτό πυροδότησε ράλι μετοχών, αλλά προκάλεσε και κριτική από τα συνδικάτα, τα οποία αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα, καθώς η εταιρεία προχωρούσε σε σαρωτικές περικοπές θέσεων εργασίας.

Ο όμιλος σχεδιάζει να προβεί σε περίπου 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας έως το 2030 στη Γερμανία.

Αυτό περιλαμβάνει ένα πακέτο αναδιάρθρωσης στην Porsche, τα λειτουργικά κέρδη της οποίας εξαφανίστηκαν σχεδόν εντελώς το 2025, μειωμένα κατά 98% στα 90 εκατομμύρια ευρώ.