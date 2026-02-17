Βουλγαρία: Ευκαιρία για 3.500 ελληνικές επιχειρήσεις μετά την ένταξη της χώρας στο ευρώ

Σημαντικές ευκαιρίες αναδεικνύονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία μετά την ένταξη της χώρας στο ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, για τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία συζήτησε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, και διαπιστώθηκε ότι αφενός υπάρχει πρόσφορο έδαφος, μετά και την ένταξη της χώρας στο ευρώ, και αφετέρου το τελευταίο διάστημα βουλγαρικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σόφια, Μάριος Λυμπερόπουλος, είπε ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 18.000 ελληνικές εταιρείες στη Βουλγαρία, το 70% αυτών στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ, που είναι κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, οι πολύ μεγάλες είναι 100, το ύψος των επενδύσεων ανέρχεται σε 4,4 δισ. ευρώ και το διμερές εμπόδιο είναι λίγο μεγαλύτερο από 6 δισ. ευρώ.

Ο Πρόδρομος Μαυρόπουλος, ιδρυτικό μέλος και πρώην αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία, τόνισε ότι οι ελληνικές εταιρίες που έχουν πραγματική δράση είναι περίπου 3.500.

«Το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία ξεκίνησε το 2006, με μία πρωτοβουλία της τότε πρεσβείας μας για να ενοποιήσει της μεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Έφτασε να έχει 200 μέλη, από τα οποία 100 με 120 μέλη ήταν αμιγώς ελληνικές εταιρείες», είπε ο κ. Μαυρόπουλος.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο ήταν τόσο σημαντικό ώστε κάθε φορά ο πρωθυπουργός που εκλεγόταν στη Βουλγαρία, η πρώτη συνάντηση που έκανε ήταν με το Συμβούλιο.

«Η ελληνική επιχειρηματικότητα στη Βουλγαρία είναι κάτι σημαντικό και καλώ όλους τους φίλους επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τα δύο όργανα που έχει η ελληνική κοινότητα το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο και το Βουλγαρο – Ελληνικό Επιμελητήριο, ούτως ώστε να βρουν, σε σχέση με τα ενδιαφέροντα τους, τις απαντήσεις που θέλουν», σημείωσε ο κ. Μαυρόπουλος.