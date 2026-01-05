Βουλγαρία: Τι κερδίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις από την μετάβαση στο ευρώ

Μείωση συναλλαγματικού κινδύνου και ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Βουλγαρίας σηματοδοτεί η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία, με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομούν περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως μόνον από την άρση του κόστους μετατροπής συναλλαγών.

Σχεδόν το ήμισυ (45%) των εξαγωγών της Βουλγαρίας κατευθύνονται ήδη προς χώρες της ζώνης του ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια.

Όπως αναφέρει άρθρο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), η εξάλειψη του συναλλαγματικού ρίσκου και η μείωση συναλλακτικών εξόδων θα μετατρέψουν τη Βουλγαρία σε πιο ελκυστικό προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), βελτιώνοντας την πιστοληπτική της ικανότητα. Η υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις -όπως οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα για τις οποίες διαμαρτύρονται οι καταναλωτές- σηματοδοτεί μια ιστορική ευκαιρία για μακροχρόνια οικονομική σταθερότητα, ενισχυμένη επενδυτική ελκυστικότητα και βαθύτερη σύγκλιση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη συνιστά στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα, ως γειτονική χώρα με ισχυρές και ολοένα αυξανόμενες διμερείς σχέσεις σε εμπόριο, ΑΞΕ, ενέργεια και υποδομές, καθώς η κοινή συμμετοχή στην Ευρωζώνη εξαλείφει τα εμπόδια συναλλαγματικού ρίσκου, μειώνει τα κόστη συναλλαγών και συνεπώς ενισχύει αναπόφευκτα την οικονομική συνεργασία.

Εξάλλου, σχεδόν το ήμισυ των εξαγωγών της Βουλγαρίας κατευθύνονται ήδη προς χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη χώρα, θα εξοικονομήσουν περίπου μισό δισ. ευρώ ετησίως από την άρση του κόστους μετατροπής συναλλαγών.

Oικονομικοί δείκτες

Σε μια οικονομία όπως η βουλγαρική, όπου σχεδόν μία στις δύο θέσεις εργασίας εξαρτάται από την εξωτερική ζήτηση, το ευρώ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό και θα διευκολύνει τους Βούλγαρους κατασκευαστές στις συναλλαγές τους με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις κρίνονται από τους αρμόδιους φορείς ως περιορισμένες και διαχειρίσιμες.

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (BNB) εκτιμούν για τη χώρα αύξηση πληθωρισμού στο 3,6% για το 2025 από 2,6% το 2024, με σταδιακή μείωση στο 3,4% το 2026. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις αυξανόμενες δαπάνες για μισθούς και συντάξεις. Τονίζονται πάντως οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εκτελεστικού ΔΣ του ΔΝΤ πως η χώρα θα ωφεληθεί από πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και μετάβαση προς ποιοτικές επενδύσεις, μείωση των καθαρών δαπανών, διασφάλιση και διατήρηση δημοσιονομικού χώρου, δεδομένων των αυξανόμενων δημόσιων χρεών και των πιέσεων δαπανών λόγω γήρανσης, άμυνας, υποδομών και ενεργειακής μετάβασης.

Ως προς τις επενδύσεις, η εξάλειψη του συναλλαγματικού ρίσκου και η μείωση συναλλακτικών εξόδων θα μετατρέψουν τη Βουλγαρία σε πιο ελκυστικό προορισμό ΑΞΕ, βελτιώνοντας την πιστοληπτική της ικανότητα.