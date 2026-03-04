Υπερταμείο: Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος για κέρδη 1 δισ. ευρώ

Στόχοι του Υπερταμείου για την τριετία 2025-2027 είναι η δημιουργία οργανικών κερδών που θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ, η κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων αντίστοιχου ύψους για την υλοποίηση επενδύσεων σε βασικούς τομείς της νέας οικονομίας, καθώς και η δημοπράτηση έργων συνολικής αξίας που θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην απόδοση μερισμάτων ύψους 700 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για επενδύσεις ή άλλες αναπτυξιακές δράσεις που θα επιλέξει η πολιτεία. «Ανεξαρτήτως γεωπολιτικών εξελίξεων εμείς συνεχίζουμε να υλοποιούμε το στρατηγικό πλάνο της τριετίας», τόνισε χθες (3.3.2026) ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, κατά την παρουσίαση της στρατηγικής του, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αποτελούν πλέον «κανόνα και όχι εξαίρεση».

Η διοίκηση του Υπερταμείου επιδιώκει να μετασχηματίσει τον οργανισμό σε ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο που θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαχρήστου, ο ρόλος του οργανισμού δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση κρατικών συμμετοχών, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία αξίας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Σήμερα το Υπερταμείο διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 12,3 δισ. ευρώ και δραστηριοποιείται σε έντεκα διαφορετικούς τομείς της οικονομίας μέσω 23 θυγατρικών εταιρειών και συμμετοχών. Στις εταιρείες αυτές εργάζονται περίπου 25.000 άνθρωποι, ενώ η συνολική οικονομική συμβολή του οργανισμού εκτιμάται ότι φτάνει τα 25 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις μεταφορές και τις υποδομές μέχρι την ενέργεια, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων, με τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου του να παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια σημαντική βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων. Αν και πριν από περίπου μία δεκαετία η πλειονότητα των εταιρειών κατέγραφε ζημιές, η εικόνα σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Από τις επτά στις δέκα ζημιογόνες εταιρείες που υπήρχαν το 2015, σήμερα οκτώ στις δέκα εμφανίζουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται και στα συνολικά οικονομικά μεγέθη. Οι ζημιές που άγγιζαν τα 176 εκατομμύρια ευρώ το 2015 έχουν μετατραπεί σε κέρδη που προσεγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ το 2024. Για το 2025 μάλιστα εκτιμάται ότι η συνολική κερδοφορία του ομίλου θα κινηθεί κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει αθροιστικά τα κέρδη όλων των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου, η συγκεκριμένη χρονιά αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον οργανισμό, καθώς συμπυκνώνει την προσπάθεια μετασχηματισμού της τελευταίας δεκαετίας.

Την ίδια περίοδο προχώρησε και η ενίσχυση της διοικητικής δομής των θυγατρικών εταιρειών. Μέσα στο 2025 τοποθετήθηκαν 38 νέα μέλη διοικητικών συμβουλίων σε 14 εταιρείες του ομίλου, ενώ για το 2026 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επιπλέον 13 διορισμοί.

Η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία χαρτογράφησης και αποτύπωσης των ακινήτων, με περίπου 1.000 να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ανάθεση της καταγραφής ακόμη 9.000 ακινήτων σε εξειδικευμένους μελετητές, ενώ ο συνολικός στόχος του προγράμματος αφορά την πλήρη καταγραφή περίπου 36.000 ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτά, εκτιμάται ότι περίπου 6.000 θα ενταχθούν τελικά στον ισολογισμό της εταιρείας.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, η ΕΤΑΔ εμφάνισε το 2025 έσοδα ύψους 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν σε επίπεδα άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση εμβληματικών ακινήτων, όπως η αποκατάσταση του ιστορικού Αχιλλείου, η ανάδειξη αναδόχου για το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου στον Παρνασσό, αλλά και η αξιοποίηση των ιστορικών ξενοδοχείων Ξενία σε Ηγουμενίτσα, Βυτίνα και Άνδρο.

Διαγωνισμοί και μεγάλα έργα υποδομών

Στο επενδυτικό πλάνο του οργανισμού εντάσσονται και σημαντικοί διαγωνισμοί που αφορούν έργα υποδομών και μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να προχωρήσει η δημοπράτηση έργων συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η υποπαραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται, επίσης, η αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, με στόχο να διαμορφωθεί ένα μοντέλο που θα εξασφαλίζει επενδύσεις και ανταγωνισμό, περιορίζοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Δημοσίου.

Η αξιοποίηση της ΛΑΡΚΟ εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του σχεδιασμού, παρά την αποτυχία της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα προχωρά η δημιουργία κυβερνητικού πάρκου στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, έργο για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του εξοπλισμού της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας μέσω πλειστηριασμών.

Στη Θεσσαλονίκη, η αναβάθμιση της Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ) θα προχωρήσει τελικά μέσω δημόσιου διαγωνισμού και όχι μέσω παραχώρησης σε ιδιώτη, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το έργο, με προϋπολογισμό περίπου 140 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνει νέους εκθεσιακούς χώρους και τη δημιουργία μεγάλου αστικού πάρκου.

Ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ

Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπερταμείου εντάσσεται και η αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στον κλάδο των ταχυμεταφορών.

Το σχέδιο στηρίζεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών σε συνεργασία με την Eurobank και την Alpha Bank, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω νέων συστημάτων διαχείρισης και τεχνολογιών παρακολούθησης αποστολών, καθώς και την εφαρμογή πιλοτικών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, προχωρά ο εκσυγχρονισμός των κέντρων διαλογής μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Σημαντικός άξονας του σχεδιασμού αφορά και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής. «Ο στόχος της επόμενης τριετίας δεν είναι η μείωση των σημείων εξυπηρέτησης αλλά η διεύρυνσή τους», όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου. Το δίκτυο των περίπου 2.300 σημείων επαφής με τους πολίτες περιλαμβάνει καταστήματα, συνεργαζόμενους πράκτορες και courier, περισσότερους από 1.500 ταχυδρόμους, καθώς και νέες υποδομές όπως θυρίδες παραλαβής δεμάτων και σύγχρονα σημεία παραλαβής.