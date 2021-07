Μείωση των τουριστών από το εξωτερικό κατά 65,5%, με παράλληλη μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 51,2%, δείχνουν για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην επιδείνωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών εμφάνισε αύξηση κατά 534 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,2 δισ. ευρώ.

«Άλμα» μετά την καραντίνα

Τον Μάιο ωστόσο οι αφίξεις ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 413,7% και 286,2%, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα επιδράσεων βάσης λόγω των χαμηλών επιπέδων τους το 2020.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών στο πεντάμηνο οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη.

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα, και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές τιμές. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό (21,5%) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 18,8% και 20,8% αντίστοιχα.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση, πρωτίστως, του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε κατά 705 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 5,7 δισ. ευρώ.

Αύξηση των άμεσων επενδύσεων

Στις άμεσες επενδύσεις η συμμετοχή της Paulson & amp; Co. Inc. (ΗΠΑ) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. και η αύξηση της συμμετοχής της Reggeborgh Invest B.V. (Ολλανδία) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., είχαν ως αποτέλεσμα το Μάιο να καταγραφεί μία αύξηση κατά 122 εκατ.ευρω. Συνολικά στο πεντάμηνο οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν άνοδο κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 952 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και στην αύξηση κατά 599 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα.