Νέα διεθνής έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει ότι οι προσδοκίες για το Gen AI (Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη) παραμένουν υψηλές, αρκετοί όμως αισθάνονται την πίεση να αναγνωρίσουν γρήγορα την αξία της αλλά και να διαχειριστούν το αντίστοιχο ρίσκο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, τρεις στους τέσσερις (79%) ερωτηθέντες αναμένουν ότι το Gen AI θα μετασχηματίσει τον οργανισμό τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ωστόσο, προς το παρόν, η πλειονότητα αναφέρει πως εστιάζει περισσότερο σε οφέλη τακτικής, όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους, παρά σε στρατηγικά θέματα όπως η ανάπτυξη και η βελτίωση της καινοτομίας.

Μόνο το ένα τέταρτο των ηγετών πιστεύει ότι οι οργανισμοί τους είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα διοίκησης και κινδύνου που σχετίζονται με την υιοθέτηση του Gen AI.

Μόνο το 47% συμφωνεί ότι οι οργανισμοί τους εκπαιδεύουν επαρκώς τους υπαλλήλους τους σχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και την αξία του Gen AI.

Περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση του Gen AI θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανισότητας (51%).

Εμπλουτίζοντας την ετήσια έκθεσή του «State of AI in the Enterprise», το Deloitte AI Institute TM παρουσίασε στην ετήσια συνάντησή του στο World Economic Forum, το πρώτο μέρος μίας τριμηνιαίας έρευνας, η οποία εξετάζει πώς οι ενέργειες που γίνονται σήμερα θα καθορίσουν την υιοθέτηση του Gen AI και το κατά πόσο θα αξιοποιηθούν τα οφέλη του.

Η έκθεση «The State of Generative AI in the Enterprise: Now decides next» βασίζεται σε έρευνα πάνω από 2.800 συμμετεχόντων, από Διευθυντές έως C-suite επιπέδου εργαζομένους, από έξι κλάδους και 16 χώρες. Αν και οι ερωτηθέντες είναι σε διαφορετικό βαθμό έμπειροι στο Gen AI, όλοι έχουν εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμόζουν ή εξετάζουν την εφαρμογή του Gen AI στον οργανισμό τους.

«Βρισκόμαστε στις αρχές μιας μεγάλης τεχνολογικής περιόδου μετασχηματισμού, με το Gen AI να δημιουργεί κύμα τεχνολογικής καινοτομίας σε όλους τους κλάδους», δήλωσε ο Joe Ucuzoglu, CEO της Deloitte Global. «Η ταχύτητα, το μέγεθος και τα παραδείγματα χρήσης του Gen AI είναι εντυπωσιακά. Οι επιχειρηματίες βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να δράσουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου διοίκησης και ελαχιστοποίησης ρίσκου».