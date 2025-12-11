Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης – Επιλέχθηκε από τους ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης έναντι του Βέλγου ομολόγου του

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη σήμερα (11.12.2025) ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για την Ελλάδα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν στον Κυριάκο Πιερρακάκη εντολή δυόμισι ετών στην άτυπη αλλά κρίσιμη θέση για την πολιτική διακυβέρνηση του ευρώ, όπου χαράσσονται οι βασικές γραμμές για δημοσιονομική πολιτική, τράπεζες και επενδύσεις. H απόφαση ήταν ομόφωνη καθώς μετά την αρχική ψηφοφορία, η ισχυρή υποστήριξη στην υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού οδήγησε τον Βέλγο ομόλογο του σε απόσυρση.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι η χώρα του θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υπουργού στο Eurogroup.

Η εκλογή Πιερρακάκη σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση της χώρας από τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου» της κρίσης χρέους στη θέση του συντονιστή των ομολόγων του. Πρόεδρος του Eurogroup σημαίνει πρόσβαση στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων, δυνατότητα να βάζει θέματα στην ατζέντα και να διαμορφώνει τα συμπεράσματα που στη συνέχεια υιοθετούν οι ηγέτες.

Για την ελληνική οικονομία, η συγκυρία είναι κρίσιμη καθώς στην επόμενη θητεία θα κριθεί η εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών κανόνων, η επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης και η εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Η παρουσία του Έλληνα υπουργού στην προεδρία δεν αλλάζει τους κανόνες, αλλά ενισχύει τη φωνή της Αθήνας τη στιγμή που σχεδιάζονται ενώ «προσθέτει» ένα ισχυρό επιχείρημα αξιοπιστίας της χώρας απέναντι σε αγορές και εταίρους.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν

Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως Πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ. Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα έχει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Kορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συγχαίρουν τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ για την επιτυχία του ως πρόεδρος του Eurogroup.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στην καθοδήγηση της Ευρωομάδας προς τα εμπρός – να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση», αναφέρει στην δημοσίευσή του στο X ο υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια!



I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

«Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια. Η σημερινή εκλογή σου ως Προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη,

αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σου όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια!», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στην ανάρτησή του στο X.

Με τη σειρά του και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης συγχαίρει τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την επιτυχία του στο Eurogroup.

Συγχαρητήρια στον @Pierrakakis για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup!



Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!



Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η… pic.twitter.com/9UeQddeB3x — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) December 11, 2025

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup! Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!», έγραψε χαρακτηριστικά στην αναρτήσή του στο X ο Κωστής Χατζηδάκης.