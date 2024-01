«Ιερός πόλεμος»

Κρας τεστ εάν θα κηρυχθεί «πόλεμος του άμβωνα» ή εάν θα υπάρξει μια λελογισμένη εκκλησιαστική αντίδραση, θα είναι η σημερινή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Οι 81 μητροπολίτες θα παρακολουθήσουν το πρωί τη θεία λειτουργία και μετά θα συνεδριάσουν με αποκλειστικό αντικείμενο την κυβερνητική ρύθμιση για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

«Η Εκκλησία δεν θα πάρει τα όπλα, αλλά έχει καθήκον να ενημερώσει τον κόσμο», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Τίποτα όμως δεν προμηνύει ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα κατανόησης. Την κεντρική εισήγηση στην Ιερά Σύνοδο θα κάνει ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας.

Μεταξύ άλλων έχει δηλώσει ότι το κακό άρχισε από το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια, «και ίσως να είναι καιρός να αποσυρθεί και αυτό». Έστειλε μήνυμα και στους βουλευτές: «Καμία κομματική πειθαρχία δεν επιτρέπεται να πνίξει την τίμια βουλευτική συνείδηση. Καμία Ευρωπαϊκή οδηγία δεν μπορεί βίαια να ασελγήσει στο ιερό σώμα της παράδοσης και της ιστορίας μας. Κανένα Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν μπορεί να τιμωρήσει τη λογική, το ήθος, τον αυτοσεβασμό και την οικογενειακή ιερότητα.»

10.000 επιστολές

Η Ιερά Σύνοδος θα στείλει επιστολή με τις θέσεις της για την ρύθμιση στους 10.000 ιερείς σε όλη την επικράτεια. Αρκετοί από αυτούς είχαν πρωταγωνιστήσει στο αντιεμβολιστικό κίνημα κατά την πανδημία του Covid. Το βήμα τους είναι ο άμβωνας και «όπλο» τους το ποίμνιο. Χώρια οι εκκλησιαστικές και παραεκκλησιαστικές οργανώσεις που δρουν υπογείως και άρχισαν τις διαδηλώσεις αν και με λίγα άτομα προς το παρόν. Η κυβέρνηση ελπίζει τουλάχιστον η Ιερά Σύνοδος να μην δώσει γραμμή για συγκεντρώσεις που θα διχάσουν τους πολίτες. Προσδοκα επίσης σε χριστιανικό και όχι τοξικό λόγο.

Οι «σκληροί»

Γνωστοί μητροπολίτες κάποιοι από τους οποίους αν και φημίζονται για το ανοιχτό πνεύμα τους έχουν χρησιμοποιήσει πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για την ομοφυλοφιλία και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος δήλωσε ότι «Το παιδί αναπτύσσεται σε ένα ψυχολογικά νοσηρό περιβάλλον». Ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος αναρωτήθηκε «αν αύριο ζητήσει κάποιος να συνάψει γάμο με ένα δέντρο, με ένα βράχο, με το κατοικίδιό του, θα το πούμε και αυτό γάμο; Πού θα σταματήσουμε το ξεχείλισμα του όρου “γάμος”;» Ο Πειραιώς Σεραφείμ υποστήριξε ότι «δεν υφίσταται θέμα ισότητος και ανθρωπίνου δικαιώματος, διότι δεν συνάπτεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση η συγκεκριμένη συμπεριφορά, η οποία ενέχει και μυρίους ιατρικούς κινδύνους, διότι στον “κύριο χώρο δράσεώς της” ελλοχεύουν τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί, που ως μικροβίωμα, εάν εισέλθουν εις τον οργανισμό από άλλη οδό, οδηγούν αναπόδραστα στον θάνατο».

Η αίθουσα του θρόνου

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι οι 81 «θα βγουν με μια φωνή» από την Ιερά Σύνοδο. Είναι σε εξέλιξη υπογείως και η κούρσα διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου – όποτε και αν έρθει εκείνη η ώρα. Οι συμμαχίες κτίζονται από τώρα. Η συντριπτική πλειονότητα των ιεραρχών που ψηφίζουν κινείται στην σκληρή γραμμή και αυτό προσμετράται στους σχεδιασμούς των δελφίνων. Κατά της ρύθμισης για τα ομόφυλα ζευγάρια όμως έχει ταχθεί δημοσίως και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. «Το παρά φύσιν δεν καθίσταται κατά φύσιν με νομικές διατάξεις» δήλωσε. Στις εξαιρέσεις είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης που ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους ανθρώπους και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος που αποδέχεται μια συμπεριληπτική κοινωνία.

Το ταμείο των ευρωεκλογών

Στη ΝΔ κάποιοι στοιχηματίζουν ότι σε λίγους μήνες θα ξεχαστεί όπως συνέβη και με την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια που ψηφίστηκε το 2017. Είναι όμως και εκείνοι που ανησυχούν ότι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. «Άλλο από το 41% να πέσουμε στο 33-34% με δεδομένο ότι η ψήφος είναι χαλαρή και άλλο να μην γράφει το εκλογικό ποσοστό της ΝΔ μπροστά το 3» λένε χαρακτηριστικά.

Η μάχη του Βορίδη

Όσο κι αν φαίνεται οξύμωρο, την δική του μάχη για να εκτονωθεί η κατάσταση στη βάση της ΝΔ, δίνει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης. Αν και είναι κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, δεν θέλει η παράταξη να βγει τραυματισμένη. Κάνει περιοδείες. Τις τελευταίες μέρες μίλησε στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στο Μενίδι, θα πάει και στην Κρήτη. Όταν οι ψηφοφόροι της ΝΔ του εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους, τους απαντά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει πολλά θετικά και δεν πρέπει να την τιμωρήσουν με την ψήφο τους επειδή έφερε τη ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ούτε να χαθεί η εμπιστοσύνη τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν εκείνος οδήγησε την ΝΔ δυο φορές στο 40-41% και στην κυβέρνηση και εξώθησε την αριστερά σε κατάρρευση. Όπως όλα δείχνουν ο Μάκης Βορίδης δεν θα καταψηφίσει την ρύθμιση αλλά θα κάνει αποχή.

Η ατάκα Χατζηδάκη

Το είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους στο συνέδριο του Economist. «Εμένα όλοι μου ζητάνε λεφτά, αλλά διαμαρτύρονται όταν προσπαθώ να τα μαζέψω..»

Ο Larry Summers και το όνειρο απατηλό με την κλιματική αλλαγή

Στην ίδια εκδήλωση του Economist, για την παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης «Ο Κόσμος το 2024» μίλησε και ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Larry Summers ο οποίος επικεντρώθηκε στο τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει διεθνώς για την επίτευξη των στόχων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Όπως είπε, με τα σημερινά δεδομένα, η «μαύρη τρύπα» στη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων είναι τόσο μεγάλη που ο περίφημος στόχος του 1,5 βαθμού Κελσίου είναι ουτοπία και ο στόχος για δύο βαθμούς Κελσίου είναι όνειρο απατηλό. Η στήλη είχε αναφέρει πρόσφατα εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες το χρηματοδοτικό κενό σε πράσινες επενδύσεις προσεγγίζει παγκοσμίως τα 15 τρισεκ. δολάρια μέχρι το 2030. Υπάρχει, βέβαια, μια ελπίδα: «Να μας ξελασπώσει η τεχνολογία» που θα καταστήσει φθηνότερες κάποιες λύσεις που σήμερα φαντάζουν πανάκριβες. Ο Summers εμφανίστηκε μεν αισιόδοξος αλλά ξεκαθάρισε πως η επανεκλογή Ντ. Τραμπ στις ΗΠΑ θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση σε όλα τα μέτωπα, από τα δικαιώματα μέχρι τις διεθνείς σχέσεις.

Εξελίξεις στη διαπραγμάτευση ΔΕΠΑ – Gazprom μέχρι το τέλος Ιανουαρίου

Μέχρι το τέλος του μήνα, ακόμα και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αναμένονται εξελίξεις στην πολύμηνη διαπραγμάτευση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη ρωσική Gazprom για τη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου και τη γνωστή ρήτρα «Κατανάλωσε ή Πλήρωσε» (Take or Pay) που περιλαμβάνει. Η διοίκηση Κ. Ξιφαρά στη ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει ζητήσει όχι μόνο καλύτερη τιμή αλλά και σημαντικό περιορισμό του ύψους της ρήτρας take or pay που πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα. Εδώ και ημέρες κυκλοφορούν διάφορα ποσοστά μείωσης της ρήτρας που δεν επιβεβαιώνονται από την ελληνική πλευρά. Ο Κ. Ξιφαράς βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής από άσπονδους φίλους του για τη στρατηγική συγκράτησης των τιμών στο φυσικό αέριο και διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας στη χώρα την περίοδο της κρίσης. Τώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία για να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Το παιχνίδι των διασυνδέσεων μόλις ξεκίνησε

Νέα συνάντηση είχε χθες ο Δημήτρης Κοπελούζος με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Ελ Σίσι με στόχο να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την βορειοαφρικανική χώρα, το γνωστό «GRECY Project». Το «GRECY» έχει ήδη ενταχθεί στον αρχικό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται η εκπόνηση των τελικών τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και της μελέτης για τον καθορισμό της διαδρομής των θαλάσσιων καλωδίων σύνδεσης. Το ελληνικό σχέδιο, που συνδέεται και με ένα τεράστιο έργο κατασκευής αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αίγυπτο, ισχύος 9,5 GW, που θα παράγουν την πράσινη ενέργεια που θα εξάγεται, δεν είναι το μοναδικό. Αντίστοιχη διασύνδεση με Αίγυπτο προωθεί η κυβέρνηση Μελόνι στην Ιταλία με εμπλοκή των ομίλων CESI, Prysmian και Siemens. Το ιταλικό σχέδιο προβλέπει πως το καλώδιο θα συνδέει το το West Sohag της Αιγύπτου με τον υποσταθμό Dolo της Ιταλίας. Η Ευρώπη έχει ανάγκη διασυνοριακών διασυνδέσεων συνολικής δυναμικότητας 87 GW μέχρι το 2030 σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες. Αρα, τον επόμενο καιρό θα δούμε πολλά σχέδια διασυνδέσεων με Βόρεια Αφρική. Η μάχη θα δοθεί για τα κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις.

Τι δεν θα συζητηθεί στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών!

Η μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από τρίτες χώρες, η έλλειψη κρίσιμων πρώτων υλών για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που αποκάλυψε η πανδημία φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολοένα και πιο μειονεκτική θέση έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της και κυρίως την Κίνα και τις ΗΠΑ, αλλά και τη Ρωσία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει πακέτο δράσεων με τις οποίες αυστηροποιείται ο έλεγχος των ξένων επενδύσεων στα κράτη – μέλη, επιχειρείται ομογενοποίηση των ελέγχων για την εξαγωγή κρίσιμων τεχνολογιών από την Ε.Ε. προς τρίτες χώρες, μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας στη διαρροή κρίσιμων ερευνητικών προσπαθειών που γίνονται στην Ευρώπη. Στο τραπέζι είναι και η δημιουργία ενός νέου ταμείου (έχει πολλά τέτοια η Ε.Ε…). Στις λεγόμενες κρίσιμες τεχνολογίες εντάσσονται οι εξελιγμένοι μικροεπεξεργαστές, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, κ.α. Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη – μέλη να κάνουν τις δικές τους αναλύσεις κινδύνου και ευκαιριών σε αυτές τις τεχνολογίες και τον επόμενο μήνα πιθανότατα θα δούμε μια ακόμα δέσμη μέτρων. Προς το παρόν διαβάζουμε, πάντως, για τις νέες επενδύσεις Ασιατικών και Αμερικανικών κολοσσών σε τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση ενώ η Ευρώπη μένει θεατής. Και αυτό το ζήτημα μάλλον δεν θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης ενόψει ευρωεκλογών. Θα συζητάμε πάλι για το ποιος σταρ μπήκε ή δεν μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο!

Η «βιομηχανία μελετών» και η αλήθεια για τα υδροπλάνα

Η σχεδόν 15ετής προσπάθεια νομοθέτησης και ανάπτυξης της αγοράς των υδροπλάνων, που συνοδεύθηκε από την αποχώρηση των τολμηρών Καναδών επενδυτών που είχαν αρχικά τοποθετηθεί, έχει λάβει διαστάσεις μύθου! Κάποιοι θεωρούν πως τα υδροπλάνα είναι πανάκεια και πως απειλούν σοβαρά τους ακτοπλόους ή τις αεροπορικές εταιρείες. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Τα υδροπλάνα έχουν συμπληρωματικό ρόλο και στην ουσία αποτελούν απειλή για κάποιους που εκμεταλλεύονται μικρές και άγονες γραμμές ή και για επιχειρηματίες θαλασσίων μεταφορών με τουριστικά σκάφη ή θαλάσσια ταξί. Τα υδροπλάνα δεν απειλούν τις αεροπορικές εταιρείες και τους μεγάλους ομίλους της ακτοπλοίας! Η βιομηχανία των μελετών για υδατοδρόμια που άνθισε στη χώρα μας και τα κενά στη νομοθεσία δεν συνδέονται με κάποια δήθεν μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα, αλλά με τα γνωστά – άγνωστα μικροσυμφέροντα που αποτελούν εμπόδιο και για πληθώρα άλλων μεταρρυθμίσεων.