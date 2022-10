Συνεχίζεται το ενεργειακό θρίλερ στην Ευρώπη και οι εκατοντάδες εκατομμύρια κάτοικοι της Ένωσης ετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της έλλειψης φυσικού αερίου.



Η Ευρωπαική Ένωση δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει σε ομόφωνη απόφαση αναφορικά με τα μέτρα που θα πρέπει να πάρει για να αντιμετωπίσει τον χειμώνα και αναγκαστικά να δεχθεί, απρόθυμα και κάτω από πιέσεις, την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο.

Πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ελλάδα και ακόμη 14 χώρες και οδήγησαν σε αναδίπλωση την Κομισιόν, η οποία σε πρώτη φάση αποφάσισε σε πλαφόν στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

«Η εισήγηση για πλαφόν στο φυσικό αέριο, συνολικά, είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να γίνει αναπροσαρμογή τιμής στην Ε.Ε. που θα διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Η Κομισιόν έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό», τόνισε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δείτε εδώ αναλυτικά την επιστολή της προέδρου της Κομισιόν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Γαλλία και Ιταλία τάχθηκαν κατά της Γερμανίας που αρνήθηκε το πλαφόν στο φυσικό αέριο με τη σύγκρουση των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης να φαίνεται αναπόφευκτη αν και πρόσκαιρα έχει επιτευχθεί συμβιβασμός.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν επανήλθε σε παλαιότερες προτάσεις της για εξεύρεση παρόχων φυσικού αερίου, όπως η Νορβηγία, που μπορεί να διαθέσει φυσικό αέριο σε λογικές τιμές. Ακόμη στο προσκήνιο έρχεται το σχέδιο για από κοινού προμήθεια φυσικού αερίου ώστε να μην μπαίνουν στο ανταγωνισμό οι χώρες μεταξύ τους.

Με επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε όλους τους ηγέτες της ΕΕ, τους κοινοποιεί επίσημα τα προτεινόμενα προς συζήτηση μέτρα κατά την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Πράγας, την Παρασκευή.

Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της προέδρου της Κομισιόν για πλαφόν στο φυσικό αέριο.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο twitter «Η πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν να εξεταστεί ένα ανώτατο όριο τιμών στο TTF ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

