Μεγάλη «βουτιά» στο 9,8% κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα (31.10.2022) στη δημοσιότητα η Eurostat. Τον Σεπτέμβριο ήταν 12,1%.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Οκτώβριο σύμφωνα με τη Eurostat, εκτοξεύτηκε στο 10,7%, από 9,9% τον Σεπτέμβριο και είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ευρωζώνη όπου ο πληθωρισμός τον μήνα που τελειώνει σήμερα παρουσίασε πτώση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (41,9%, έναντι 40,7% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (13,1%, έναντι 11,8% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6,0%, έναντι 5,5% τον Σεπτέμβριο) και τις υπηρεσίες (4,4%, έναντι 4,3% τον Σεπτέμβριο).

Euro area #inflation up to 10.7% in October 2022: energy +41.9%, food, alcohol & tobacco +13.1%, other goods +6.0%, services +4.4% – flash estimate https://t.co/b9t9sOMDLM pic.twitter.com/NbsakF4eVe