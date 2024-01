Μονόδρομος για τις ελληνικές τράπεζες είναι η ανοδική τους πορεία, όπως σηματοδοτούν οι αναλύσεις εγχώριων και διεθνών οίκων. Χθες, η Optima Bank σε report με τίτλο «Greek Banks | The only way is up!», ανέβασε τις τιμές – στόχους: για την Alpha Bank στα 2,1 από 1,83 ευρώ, για τη Eurobank στα 2,41 από 2,38 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 9,2 από 8 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 5 από 4 ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται σήμερα από τους Διευθύνοντες Συμβούλους τους (Εθνική – Π. Μυλωνάς, Πειραιώς – Χρ. Μεγάλου, Eurobank – Φ. Καραβίας, Alpha – Β. Ψάλτης) στους ξένους επενδυτές στο επενδυτικό συνέδριο της JP Morgan στη Νέα Υόρκη και το ενδιαφέρον θεωρείται δεδομένο, αφού η αποστολή καθεμίας έχει κλεισμένα ραντεβού με τουλάχιστον 25 επενδυτές. Στο συνέδριο συμμετέχει και το ΤΧΣ (Η. Ξηρουχάκης, Ν. Βαλαντάσης) με προγραμματισμένες συναντήσεις με περισσότερους από 15 επενδυτές, ενόψει της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετοχή στο συνέδριο έχει και η Attica Bank.

Οι αποτιμήσεις των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών είναι ελκυστικές και οι διανομές μερισμάτων ενισχύουν την ελκυστικότητά τους για τους επενδυτές, όπως αναφέρει στην έκθεσή της η Optima Bank. Οι αναλυτές της τράπεζας αναμένουν ότι και οι τέσσερις τράπεζες θα διανείμουν μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2023, για πρώτη φορά από το 2008, με ένα μέσο payout ratio στο 23% επί της καθαρής κερδοφορίας, προσφέροντας μια μέση ακαθάριστη μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,7%. «Αναμένουμε ότι η Εθνική (4%) και η Eurobank (3,9%) θα προσφέρουν την υψηλότερη μικτή μερισματική απόδοση και η Πειραιώς τη χαμηλότερη (2%)», αναφέρει η Optima.

Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη P/TBV στο 0,75x, κάτι που συνεπάγεται discount 26% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

«Κατά την άποψή μας, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διαπραγματεύονται τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, και εκτιμούμε πως η Εθνική (15%) και τη Eurobank (14%) θα δημιουργήσουν το υψηλότερο RoaTBV, με την Πειραιώς (13,5%) και την Alpha (11,2%) να ακολουθούν. Με βάση τις τιμές στόχους μας οι ελληνικές τράπεζες θα διαπραγματεύονται με P/TBV στο 1x, ευθυγραμμιζόμενες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Σύμφωνα με την Optima, οι ελληνικές τράπεζες θα δημιουργήσουν μέσο δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, RoaTBV στο 14% φέτος, το οποίο θα είναι κατά 130 μονάδες βάσης υψηλότερο από τις αντίστοιχες στην ΕΕ (12,7%) κάτι που δεν δικαιολογεί τα τρέχοντα discounts.