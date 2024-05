Ταμειακή και POS all in one από την Εθνική Τράπεζα, την EpsilonNet & την NBGPay

Νέα ολοκληρωμένη σειρά λύσεων διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο EPSILON NET και την NBG Pay, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την δυνατότητα απόκτησης πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων με κορωνίδα τις βέλτιστες μεθόδους που στηρίζονται στην χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech).

Εξάλλου, η ασφάλεια των πληρωμών, η ταχύτητα και η ευελιξία είναι τα ζητούμενα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας. Πλέον, η ταμειακή διασύνδεση αποτελεί μια νέα πραγματικότητα σε μια σειρά από κλάδους όπως: οι λαϊκές και οι υπαίθριες αγορές, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα, τα ταξί, τα θέατρα, τα σινεμά, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους μεσίτες, τις υπηρεσίες leasing καθώς και τα διαφημιστικά γραφεία με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εσόδων.

Παράταση, βέβαια, έχει δοθεί και σε 7.600 επιχειρήσεις έως τις 10 Ιουνίου, ώστε να προχωρήσουν στην άμεση αντικατάσταση, είτε της ΦΗΜ, είτε του τερματικού POS, μετά από απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μια σημαντική ευκαιρία μπροστά τους, για την διευκόλυνση των συναλλαγών τους, καθώς παρέχεται η δυνατότητα τιμολόγησης και αποδοχής πληρωμών καρτών από μία μόνο συσκευή.

Έτσι, η καινοτόμος πλατφόρμα EPSILON ALL in ONE πρόκειται να λύσει τα χέρια εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, χάρη στη τεχνογνωσία της Epsilon Νet στην παραγωγή εταιρικού λογισμικού και της Εθνικής Τράπεζας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις, που παρέχονται σε συνεργασία με την NBG Pay και προσφέρουν μοναδικές λειτουργικότητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες είναι οι εξής:

EPSILON ALL in ONE

Epsilon Smart PAX edition

Η υπηρεσία EPSILON ALL in ONE συνδυάζει και διασυνδέει:

την cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής παρακολούθησης Epsilon Smart

τις υπηρεσίες αδειοδοτημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EpsilonDigital, για την αυτοματοποιημένη και ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών στην ΑΑΔΕ

τη συσκευή POS με λειτουργικό Android Pax A920 Pro, για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Το EPSILON ALL in ONE αποτελεί μια μοναδική πρόταση που διασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και διαλειτουργικότητας, καθώς φιλοξενείται σε μία υψηλού επιπέδου συσκευή POS, εργονομικά σχεδιασμένη, με μεγάλη οθόνη 5,5’’ και προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και της φορολογικής νομοθεσίας.

Διασυνδέεται αυτόματα με το λογισμικό του εξωτερικού Λογιστικού Γραφείου ή το λογισμικό Λογιστικής Παρακολούθησης της επιχείρησής σας και παράλληλα προσφέρει σε εσάς και το λογιστή σας απλή και εύχρηστη λειτουργία, ακόμα και off-line, με άρτια υποστήριξη.

Διασυνδέεται, επίσης, με όλα τα προγράμματα πιστότητας, όπως για παράδειγμα το Gofor More της Εθνικής Τράπεζας.

Υπηρεσίες eCommerce

Αποκτάτε τη δυνατότητα online πρόσβασης και ελέγχου σε όλες τις συναλλαγές που διενεργούνται στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με χρήση καρτών διαφόρων σχημάτων (π.χ. Visa, Mastercard), σε πραγματικό χρόνο, από όπου και αν βρίσκεστε.

Συγκεκριμένα, με τις υπηρεσίες eCommerce έχετε στη διάθεσή σας ειδικά διαμορφωμένη σελίδα πληρωμής (checkout) η οποία προσαρμόζεται σε διαφόρων τύπων ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητό τηλέφωνο, tablet), με στόχο τη βέλτιστη δυνατή αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες σας.

Παράλληλα, αποκτάτε, κατόπιν αίτησής σας, επιπλέον δυνατότητες όπως:

αποδοχή πληρωμών με άτοκες δόσεις

δυνατότητα προέγκρισης ή μερικής ολοκλήρωσης της πληρωμής.

Πώς θα αποκτήσετε τις παραπάνω λύσεις

Για να αποκτήσετε κι εσείς τo Epsilon Smart PAX edition ή και τις υπηρεσίες eCommerce, το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρείτε ή να ανοίξετε επαγγελματικό καταθετικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, εύκολα, μέσω της διαδικασίας Digital Onboarding.

Σε περίπτωση που είστε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Mobile Banking για Ιδιώτες και ολοκληρώνεται αυθημερόν.

Για τις επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα, η διαδικασία εκκινείται από το Internet BankingΙδιωτών και ολοκληρώνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε τώρα να εγγραφείτε online, με χρήση της υπηρεσίας eGOV – KYC ΕΔΩ και να ανοίξετε λογαριασμό ΕΔΩ.

Για την υποβολή αίτησης χορήγησης POS μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, πατώντας εδώ.

Σήμερα, το πιο σημαντικό νόμισμα είναι η εμπιστοσύνη. Με γνώμονα αυτό το σκεπτικό, η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τη σιγουριά και τις λύσεις που χρειάζεστε για την επόμενη μέρα της επιχείρησής σας.