Εκσυγχρονισμό του κράτους, των δημόσιων υπηρεσιών και της κυβερνητικής λειτουργίας, παράλληλα με προώθηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων, έχει την ευκαιρία να πετύχει η Ελλάδα με την αξιοποίηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, υλοποιώντας δομικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε πεδίο, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα πλάνα της πολιτικής ηγεσίας στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Ενώ ο χρόνος «τρέχει» προς το 2026, όταν και λήγει το πρόγραμμα και θα πρέπει να έχουν απορροφηθεί 36 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση για το 2024 θέτει ψηλά τον πήχη για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών προωθεί την προετοιμασία και υποβολή νέων αιτημάτων εκταμίευσης δόσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης και δανειακής στήριξης μέσα στο έτος ενώ ετοιμάζει την υποβολή έκθεσης επιδόσεων των ταμείων Q – Equity of Funds και Innovate Now Fund of Funds, έργα που αποτέλεσαν υλοποιημένα ορόσημα προηγούμενης δόσης. Επιπλέον, προωθείται η υπογραφή πιστώσεων ύψους πλέον των 3,5 δισ. ευρώ από τράπεζες προς δικαιούχους ενώ ολοκληρώνεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση Έργων/Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΟΠΣ ΤΑ.

Με την τελευταία δράση, μάλιστα, το οικονομικό επιτελείο προσδοκά σε απλοποίηση των διαδικασιών και των «ταχυτήτων» που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΤΑΑ, η επαρκής διαδρομή ελέγχου και αποτελεσματική εφαρμογή του Ελλάδα 2.0 σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που υλοποιούν μεταρρυθμίσεις μέσω του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων και των υπουργείων.

Οι μεταρρυθμίσεις ανά υπουργείο

Τα υπουργεία έχουν εντάξει στους επιμέρους σχεδιασμούς τους σειρά μεταρρυθμίσεων που «περνούν» μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και των οποίων η υλοποίηση συνιστά κεντρικό άξονα των πολιτικών που θα εφαρμοστούν αυτή την τετραετία.

Αναλυτικά, ακολουθούν οι μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που προωθούν τα υπουργεία:

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

· Κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΦΠΑ, της έμμεσης φορολογίας και των Φόρων Συναλλαγών, της Φορολογίας Περιουσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

· Προγραμματισμός της έκδοσης υποχρεωτικά ηλεκτρονικών τιμολογίων και καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myData)

· Παροχή κινήτρων για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλη τη λιανική αγορά και ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

· Έγκριση των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών που απολιγνιτοποιούνται καθώς και η κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων για την αποκατάσταση των εδαφών στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Υπουργείο Εξωτερικών

· Έναρξη υλοποίησης του έργου «Ψηφιοποίηση δικτύου οικονομικής διπλωματίας» για την ανάπτυξη της Εθνικής Πύλης Εξωστρεφούς Επιχειρηματικότητας και την ψηφιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της Enterprise Greece.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

· Αναβάθμιση Θητείας με την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

· Προμήθεια εξοπλισμού και εκπαιδευτικής πλατφόρμας για τις Σχολές και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Υπουργείο Εσωτερικών

· Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΑΣΕΠ

· Ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

· Τροποποίηση της πρόσκλησης των επισκεπτών-καθηγητών με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής πρότασης στις αρχές του 2024 και εντός του έτους οι πρώτες εγκρίσεις των 8 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί

· Έναρξη της υλοποίησης των 24 αιτήσεων βιομηχανικών διδακτορικών που έχουν υποβληθεί

· Έγκριση 70 ερευνητικών προτάσεων για τις συμπράξεις ερευνητικής Αριστείας μέχρι το Μάρτιο 2024

· Έγκριση 112 ερευνητικών προτάσεων για το έργο «Εμπιστοσύνη στα αστέρια» μέχρι το Μάρτιο 2024

· Έγκριση της Ερευνητικής Στρατηγικής των ΑΕΙ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το έργο «Πανεπιστήμια Αριστείας» στις αρχές 2024

Υπουργείο Υγείας

· Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback με επιμερισμό κινδύνου και καθορισμό δεσμευτικού στόχου

· Χρηματοδότηση δαπανών για κλινικές δοκιμές, έρευνα και ανάπτυξη, ύψους 250 εκατ. ευρώ

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

· Ολοκλήρωση και παράδοση Μετρό Θεσσαλονίκης

· Συνέχιση κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας και λειτουργία και του δεύτερου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (Tunnel Boring Machine- ΤΒΜ)

· Έναρξη β΄ φάσης διαγωνισμού για την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς το Ίλιον

· Oλοκλήρωση κατασκευής νότιου τμήματος αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και απόδοση για χρήση στο τμήμα έως την Καλαμπάκα

· Πρόοδος στα έργα Μπράλος – Άμφισσα, ΒΟΑΚ

· Παράδοση του τμήματος Κάτω Αχαΐα-Πύργος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

· Θέσπιση καθεστώτος αδειοδότησης για πράσινο υδρογόνο και βιώσιμο βιομεθάνιο και της αγοράς για τεχνολογίες δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα

· Βελτιστοποίηση της χρήσης χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

· Πλήρης λειτουργία της Νέας Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)

· Υλοποίηση μελετών του Προγράμματος «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

· Προκήρυξη μελετών χαρακτηρισμού οδών για όλη την Επικράτεια

· Ολοκληρώνεται το έργο «Ταχύτερη έκδοση Οικοδομικών Αδειών – Doing Business»

· Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του Τουρισμού, των ΑΠΕ, των Ορυκτών Πρώτων Υλών και της Βιομηχανίας

Υπουργείο Ανάπτυξης

· Ενίσχυση ΔΙΜΕΑ με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και με τη δημιουργία σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου για τον Εκσυγχρονισμό των Μηχανισμών Ελέγχων της Αγοράς

· Επέκταση μεταρρύθμισης για την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

· Θέσπιση πρωτογενούς και παράγωγης νομοθεσία για την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης επιπρόσθετων οικονομικών δραστηριοτήτων (κυλικεία, αίθουσες διαδικτύου κλπ)

· Υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου και εργαλεία εποπτείας που αφορούν στην ασφάλεια υποδομών και κατασκευών στη δημόσια υγεία και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων

· Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας, ποιότητας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων και στον ανασχεδιασμό υποδομών ποιότητας

· Ψήφιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την επαγγελματικοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων

· Ενίσχυση του Elevate GREECE με την κινητροδότηση της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας από επιχειρήσεις

· Προώθηση της διεθνούς προβολής του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

· Σχεδιασμός και υλοποίηση Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

· Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΔΥΠΑ)

· Λειτουργία νέου πρότυπου χώρου εξυπηρέτησης ανέργων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

· Πιλοτική εφαρμογή για την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των παροχών για την ασφάλιση κατά της ανεργίας, αλλά και άλλων παροχών

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

· Ενσωμάτωση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) αιτήσεων αντικατάστασης διαβατηρίου, αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και οπλοφορίας και οπλοκατοχής

· Χωρική επέκταση της χρήσης της εφαρμογής “ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ” (panicbutton) και δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας CHATBOΤ για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο

· Ανάπτυξη Ψηφιακού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έκτακτων Συμβάντων – MYPOLICE

· Σχεδιασμός οργάνωσης και αύξησης λειτουργικοτήτων του υποσυστήματος Διαδικτυακής Πύλης www.sofron.gov.gr και των υποσυστημάτων ΟΠΣ των Σωφρονιστικών Καταστημάτων

· Ενίσχυση της συνοριακής επίγνωσης μέσω εξοπλισμού και χρήσης αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη αναγνώριση κρίσιμων περιστατικών (έργο REACTION)

· Συνέχιση της ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ

· Ενίσχυση με νέο επιστημονικό προσωπικό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που ασχολούνται με την πρόληψη και την καταπολέμηση διαφόρων μορφών βίας

· Εισαγωγή μεταρρυθμιστικών δράσεων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του σωφρονιστικού συστήματος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

· Ψήφιση του νομοσχεδίου και υλοποίηση του Νέου Δικαστικού Χάρτη

· Ψήφιση και έναρξη ισχύος του πρωτογενούς δικαίου για τη μεταρρυθμιστική αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και την πλήρη λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας

· Ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης και ενδυνάμωση του θεσμού του νομικού παραστάτη

· Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης (helpdesk) του Γραφείου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης JustStat

Υπουργείο Πολιτισμού

· Ενίσχυση της δομής και των υποδομών της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ)

· Πιλοτική εφαρμογή της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης

· Ανάπτυξη στρατηγικής για μια νέα περιφερειακή πολιτιστική πολιτική

· Αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων που απασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα και διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων

· Δημιουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

· Έναρξη πλήρους εφαρμογής του νέου Κώδικα Μετανάστευσης

· Ανασχεδιασμός και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

· Υλοποίηση έργου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) που αφορά στη διοικητική υποστήριξη του συνόλου των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης

· Προσέλκυση προσωπικού υψηλών προσόντων

· Σύσταση και λειτουργία Μητρώου Διερμηνέων και Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης και Ασύλου

· Ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων ασύλου

· Επιμόρφωση των δικαστών μελών των Επιτροπών, των βοηθών εισηγητών, των ερευνητών των χωρών καταγωγής και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

· Διαχείριση υποθέσεων «Δουβλίνο» και μετεγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε 700 αιτούντες διεθνούς προστασίας

· Πραγματοποίηση περί των 2.500 υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης πολιτών τρίτων χωρών

· Εκσυγχρονισμός των δομών φιλοξενίας και δημιουργία εξειδικευμένων δομών

· Εργασιακή ένταξη 2.000 προσφύγων και μεταναστών στον αγροτικό, κατασκευαστικό και τουριστικό τομέα, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

· Έναρξη υλοποίησης της Δράσης “HELIOS junior” για την ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ανεξάρτητη διαβίωση 2.000 νεαρών πολιτών τρίτων χωρών που υπήρξαν κατά το παρελθόν ασυνόδευτοι ανήλικοι

· Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας όλων των ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται στην Ελλάδα

· Λειτουργία 155 θέσεων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας

· Ανάπτυξη υπηρεσιών προστασίας νέων κατηγοριών ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

· Υλοποίηση θεσμικού πλαισίου και παρεμβάσεις στα πληροφοριακά συστήματα για την καταβολή των επιδομάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μέσω προπληρωμένων καρτών

· Υλοποίηση έργου για τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας σε κατοικίες και ιδιωτικούς χώρους εργασίας

· Συνέχιση της Β’ Φάσης του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»

· Προώθηση των μεταρρυθμίσεων του ΕΣΑΑ, για την ημιαυτόνομη διαβίωση, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) μέσω της τεχνολογίας, τα κέντρα STEM για παιδιά, στην επαγγελματική αναδοχή και στην πρώιμη παρέμβαση

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

· Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΓΑ

· Προώθηση πλέγματος διατάξεων για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων σε κάθε Επιμελητήριο

· Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή της περαιτέρω απώλειας αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας λόγω επενδύσεων που αφορούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

· Κωδικοποίηση της αγροτικής νομοθεσίας στους τομείς προστασίας φυτικής παραγωγής, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και αξιοποίησης και τεχνολογίας τροφίμων

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

· Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης

· Δημοσίευση Κώδικα Ναυτικής Εκπαίδευσης

· Προγραμματισμός δράσεων που αφορούν στην προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

· Σύνταξη και έναρξη διαβούλευσης του Policy Paper

· Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τους Επενδυτές για τις διαδικασίες αξιοποίησης για τον λιμένα Βόλου

· Δημιουργία μαρίνας Megayacht στο λιμάνι της Κέρκυρας

· Δημιουργία ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου Θαλασσίων Συγκοινωνιών

· Ανάπτυξη Ψηφιακών Εργαλείων παρακολούθησης απόπλου – κατάπλου πλοίων

· Εκπόνηση αναλυτικής στρατηγικής μελέτης και ανάπτυξη χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου της επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

· Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την υλοποίηση και εφαρμογή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας σε όλο το Ελληνικό Δημόσιο

· Ενσωμάτωση και εφαρμογή των κοινοτικών απαιτήσεων σε επίπεδο θεσμικό, τεχνικό και επιχειρησιακό με την εφαρμογή της οδηγίας NIS 2 για την κυβερνοασφάλειας

· Πλήρη εφαρμογή του προγράμματος παροχής κινήτρων, για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων