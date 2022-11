Πόσες φορές δεν έχετε συμμετάσχει, τους τελευταίους μήνες, σε μια συζήτηση για πώς θα θερμάνετε το σπίτι τον χειμώνα που έρχεται, έναν χειμώνα εντελώς διαφορετικό απ’ όσους έχουμε ζήσει. Πόσες φορές δεν βγάλατε… «μολύβι και χαρτί» (ή ανοίξατε το calculator app του κινητού) για να καταλάβετε πόσο θα κοστίσει η θέρμανση και φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ρεύμα.

Μήπως είναι η ώρα να σκεφτείτε out of the box; Μήπως είναι η ώρα να εξετάσετε εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση του σπιτιού σας; Μήπως η λύση που ψάχνετε δεν είναι ούτε στη θέρμανση με φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ρεύμα αλλά σε μια πιο βιώσιμη και ενεργειακά πιο αποδοτική συσκευή όπως η αντλία θερμότητας;

Αναμφίβολα είναι μια επένδυση. Και είναι η ιδανική και μακροχρόνια λύση για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό στο σπίτι ανά πάσα στιγμή. Κι αυτό δεν αξίζει, τότε, τί;

Τι είναι οι αντλία θερμότητας; Είναι το μηχάνημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφέρει θερμική ενέργεια από το περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο και αντιστρόφως.

Υπάρχουν, σε πρώτη «ανάγνωση», τρείς καλοί λόγοι για να επιλέξετε την αντλία θερμότητας: έχει χαμηλή κατανάλωση και μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα, σας… κάνει οικονομία και σας προσφέρει άνεση.

Πώς λειτουργεί μια αντλία θερμότητας

Είναι μια συσκευή που ελέγχει τη θερμοκρασία με μεταφορά θερμότητας. H αντλία θερμότητας περιλαμβάνει τρία βασικά εξαρτήματα: την εξωτερική μονάδα (εξατμιστής), την εσωτερική μονάδα (συμπυκνωτής) και το ψυκτικό. Το ψυκτικό μεταφέρει τη θερμότητα καθώς κυκλοφορεί μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας.

Θέλετε πιο «χειροπιαστό» παράδειγμα; Η αντλία θερμότητας Daikin Altherma είναι αυτό που ψάχνετε. Μια συσκευή που λειτουργεί με ανανεώσιμη ενέργεια και έχει ενεργειακή απόδοση έως Α+++ κατά τη θέρμανση. Η Daikin Altherma αντλεί ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια από τον αέρα, θερμαίνει ή δροσίζει και παράλληλα σας εξασφαλίζει ζεστό νερό. Μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε σπίτι και είναι… αθόρυβη!

Η Daikin Altherma

Λειτουργεί με 75% ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που αντλεί από τον αέρα και 25% ηλεκτρική ενέργεια

Επιτυγχάνει ενεργειακή απόδοση κλάσης έως A+++ κατά τη θέρμανση

Οι ηλιακοί συλλέκτες Daikin εγκαθίστανται εύκολα και παράγουν έως και 70% της ενέργειας που χρειάζεται για να έχετε ζεστό νερό.

Οι αντλίες Daikin Altherma είναι συμβατές με τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης. Αυτό σημαίνει πως στους οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους που έχουν ήδη εγκαταστημένο λέβητα αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα με μεγάλη μείωση στο κόστος λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό για τον εσωτερικό σας χώρο.

Οι αντλίες θερμότητας – αέρα της Daikin είναι σχεδιασμένες για όλες τις κλιματικές συνθήκες που συναντώνται στην Ευρώπη, όλο τον χρόνο και είναι ιδανικές για ένα σπίτι.

Χάρη στην κατασκευή monobloc, δεν απαιτείται εσωτερική μονάδα. Η monobloc αντλεί τη δύναμή της από το εσωτερικό της: όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα σε μία μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου κυκλώματος ψυκτικού μέσου. Επίσης σημαντικό το ότι δεν απαιτείται η παρέμβαση τεχνικού-ψυκτικού και χρειάζεται μόνο υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση.

Τα συστήματα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών θερμοκρασιών Daikin Altherma είναι συμβατά με διάφορες μονάδες θέρμανσης και ψύξης. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό για τον εσωτερικό σας χώρο.

Η Daikin Altherma σας παρέχει πολλές επιλογές αναλόγως με τις ανάγκες του χώρου σας:

Μοντέλα για θέρμανση μόνο (EDLA-D/E)

Μοντέλα που παρέχουν ψύξη (EBLA-D/E)

Μονoφασικά μοντέλα (EB/DLA-D/EV)

Τριφασικά μοντέλα (EB/DLA-DW)

Μοντέλα με εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση (EB/DLA-D3V1/D3W1)

Μοντέλα χωρίς εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση (EB/DLA-DV3/W1)

Διαθέσιμη σε 4, 6, 8, 9, 11, 14 και 16 kW

Όλα στο χέρι και στη… φωνή σας

Δεν είναι μόνο η εύκολη εγκατάσταση της Daikin Altherma που είναι ένα (πολύ σημαντικό) κίνητρο για την επιλογή της αντλίας θερμότητας. Με το Daikin Residential Controller έχετε τον απόλυτο έλεγχο της θέρμανσης ή της ψύξης του σπιτιού σας στα χέρια σας. Μέσα από την εφαρμογή Onecta, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε όχι, μπορείτε να ελέγξετε τον κλιματισμό του χώρου σας. Αρκεί να συνδέσετε τη συσκευή σας σε wifi και να κατεβάσετε στο κινητό σας το app.

Η Daikin Altherma είναι λοιπόν μια «έξυπνη» συσκευή, στην υπηρεσία των «θέλω» σας. Με το (βραβευμένο για τον σχεδιασμό του) χειριστήριο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα σας σε μόλις 10 βήματα, να ελέγξετε αν είναι έτοιμη για χρήση εκτελώντας δοκιμαστικούς κύκλους.

Και βέβαια μπορείτε απλά να της… μιλήσετε. Μέσω του Amazon Alexa ή του Google Assistant μπορείτε να ελέγχετε τις κύριες λειτουργίες όπως το σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας, τον τρόπο λειτουργίας, την ταχύτητα του ανεμιστήρα και άλλα πολλά.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήστε διαφορετικά προγράμματα για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης με έως και 6 επιλογές την ημέρα, για 7 ημέρες και ενεργοποιήστε συγκεκριμένα προγράμματα λειτουργίας.

Στο… πλευρό σας

Με το πρόγραμμα Stand By Me της Daikin έχετε προνόμια που θα σας λύσουν τα χέρια, όποιο πρόβλημα κι αν χρειαστεί.

Κατ’ αρχάς, δωρεάν επέκταση εγγύησης για επιπλέον 2 χρόνια, η οποία καλύπτει εξαρτήματα και εργασία και ενεργοποιείται αμέσως μόλις καταχωρήσετε τη νέα σας μονάδας.

Μέσω του Stand By Me επίσης μπορείτε, αν χρειαστεί, να βρείτε αυθεντικά ανταλλακτικά Daikin μέσω των επίσημων συνεργατών τεχνικής εξυπηρέτησης της Daikin και μάλιστα πανελλαδικά.

Αν χρειαστεί συντήρηση της μονάδας, μέσω του Stand By Me συνεργάτες της Daikin ειδοποιούνται αυτόματα και καθώς θα υπάρχει ο προσωπικός σας ψηφιακός φάκελος οι συνεργάτες μπορούν να έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά κι εσείς να διαχειριστείτε αρχεία συντήρησης και σχόλια για το service.

Η αντλία θερμότητας Daikin είναι η λύση που ψάχνετε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ…