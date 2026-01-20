Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, επιβεβαίωσαν σήμερα (20.01.2026) οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Υπάρχει «πλειοψηφική συμφωνία» των πολιτικών ομάδων να παγώσουν την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, είπε η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι οι πρόσθετοι δασμοί με τους οποίους απειλεί την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «λάθος» επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η εμπορική συμφωνία, θα πρέπει να γίνει σεβαστή, ενώ ξεκαθάρισε ότι η απάντηση της Ευρώπης θα «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική».

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ευρώπη προετοιμάζει τη δική της στρατηγική ασφάλειας, μέρος της οποίας θα είναι η αναβάθμιση της στρατηγικής στην Αρκτική, όμως, είπε εμφατικά ότι στον «πυρήνα» της βρίσκεται η ελεύθερη βούληση λαών κυρίαρχης χώρας να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Λίγες μόνο ώρες πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός, η πρόεδρος της Κομισιόν άδραξε την ευκαιρία να τονίσει- μέσω της ομιλίας της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ- ότι «οι προτεινόμενοι, πρόσθετοι δασμοί είναι λάθος, ιδιαίτερα μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων».

Επιλέγοντας εσκεμμένα να μην απευθυνθεί ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ, υπενθύμισε ωστόσο ότι «η Ε.Ε και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία, τον περασμένο Ιούλιο». «Και στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις – μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Και όταν οι φίλοι σφίγγουν τα χέρια, αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι» είπε χαρακτηριστικά.

Με φόντο το ζήτημα της Γροιλανδίας, που κυριαρχεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, λόγω της συνεχιζόμενης επιδίωξης προσάρτησής της από τον Τραμπ η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι το ζήτημα βρίσκεται στην καρδιά «τριών επιτακτικών» αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: των εταιρικών σχέσεων, της ευημερίας και της ασφάλειας.

Με συναινετική διάθεση προς την Ουάσιγκτον, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι «συμμεριζόμαστε τους στόχους των ΗΠΑ» ως προς την ασφάλεια της Αρκτικής περιοχής, για την οποία η Ευρώπη είναι πλήρως δεσμευμένη. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, το παράδειγμα της Φινλανδίας, που πρόσφατα προχώρησε σε πώληση παγοθραυστικών στις ΗΠΑ, ως γεγονός που για την ίδια δείχνει ότι «η ασφάλεια της Αρκτικής είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από όλους μαζί».