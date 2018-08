Η Τουρκάλα υπουργός Εμπορίου… ικετεύει τον Τραμπ να διαπραγματευθούν για τους δασμούς!

Αυτή ήταν η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Εμπορίου στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Τουρκία.

«Η Τουρκία αναμένει από τα κράτη μέλη να τηρούν τους διεθνείς κανόνες» υπογράμμισε η ανακοίνωση του υπουργείου. Πρόσθεσε ότι θα στηρίξει τους εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος.

Ωστόσο, στη συνέχεια η υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Ρουσχάρ Πεκάν, ικέτεψε (!) τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τους δασμούς, σημειώνοντας ότι η εμπορική διένεξη μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων μπορεί και πρέπει να λυθεί με διάλογο.

«Επανειλημμένες προσπάθειες να διαβιβάσουμε στην αμερικανική κυβέρνηση ότι κανένα από τα δηλωμένα κριτήρια που οδήγησαν στους αμερικανικούς δασμούς δεν είναι εφαρμοστέα για την Τουρκία, έχουν μέχρι τώρα αποδειχθεί άκαρπες», ανέφερε με ανακοίνωσή της η υπουργός Ρουσχάρ Πεκάν.

«Εντούτοις, εκλιπαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – αυτό μπορεί και πρέπει να επιλυθεί μέσα από διάλογο και συνεργασία», σημείωσε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Τουρκία, οδηγώντας σε μεγαλύτερες απώλειες το τουρκικό νόμισμα και εγείροντας ανησυχίες ότι η κρίση θα μπορούσε να ενσκήψει και σε άλλες οικονομίες.

«Μόλις ενέκρινα τον διπλασιασμό των δασμών στην Τουρκία για τον Χάλυβα και το Αλουμίνιο, καθώς το νόμισμά τους, η τουρκική λίρα, υποχωρεί ενάντια στο δυνατό μας δολάριο! Πλέον, θα επιβάλλονται 20% δασμοί στο Αλουμίνιο και 50% στον Χάλυβα. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018