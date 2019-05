Τραμπ: Η Κίνα υπαναχώρησε από τις διαπραγματεύσεις περιμένοντας τον… Μπάιντεν!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα χαιρόταν να διατηρήσει τους υπάρχοντες δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, τονίζοντας όμως ότι η Κίνα «σφάλλει» αν πιστεύει ότι θα διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το διμερές εμπόριο αργότερα, με κάποιον πρόεδρο προερχόμενο από το Δημοκρατικό κόμμα.

«Ο λόγος για την αναδίπλωση της Κίνας και την απόπειρα επαναδιαπραγμάτευσης της Εμπορικής Συμφωνίας είναι η ειλικρινής ελπίδα ότι θα μπορέσει να διαπραγματευτεί με τον Τζο Μπάιντεν ή με κάποιον από τους πολύ αδύναμους Δημοκρατικούς», έγραψε στο Twitter.

The reason for the China pullback & attempted renegotiation of the Trade Deal is the sincere HOPE that they will be able to “negotiate” with Joe Biden or one of the very weak Democrats, and thereby continue to ripoff the United States (($500 Billion a year)) for years to come….

«Λοιπόν, μαντέψτε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί! Η Κίνα μόλις μας ενημέρωσε ότι έρχονται (σ.σ. ο αντιπρόεδρος) στις ΗΠΑ για να πετύχουν μια συμφωνία. Θα δούμε, όμως είμαι πολύ ευτυχής με τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς που γεμίζουν κάθε χρόνο τα αμερικανικά θησαυροφυλάκια», πρόσθεσε.

….Guess what, that’s not going to happen! China has just informed us that they (Vice-Premier) are now coming to the U.S. to make a deal. We’ll see, but I am very happy with over $100 Billion a year in Tariffs filling U.S. coffers…great for U.S., not good for China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2019