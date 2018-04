Βάλντις Ντομπρόβσκις: Διαβάζει τα στοιχεία της Eurostat και… πανηγυρίζει για την Ελλάδα

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι το 2017 το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε το 4,2% του ΑΕΠ αντί του στόχου 1,75% του ΑΕΠ.

«Θετικά τα νέα για την Ελλάδα. Τα νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα για άλλη μια φορά υπερέβη τους δημοσιονομικούς στόχους. Το 2017, το πρωτογενές πλεόνασμα έχει φτάσει το 4,2% του ΑΕΠ αντί του στόχου 1,75% του ΑΕΠ. Καλά νέα ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος τον Αύγουστο!».

Positive news on #Greece: new #Eurostat data show that Greece has again outperformed its fiscal targets. In 2017, the primary surplus in programme terms has reached 4.2% of GDP instead of 1.75% of GDP target. Good news in the view of the programme conclusion in August! pic.twitter.com/b8Z4XN7nRK

