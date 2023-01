Καλά… μαντάτα από τον τομέα της κρουαζιέρας και φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΛΠ που «ανέβασε» ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Τα στοιχεία του ΟΛΠ για την κρουαζιέρα δείχνουν ότι το λιμάνι του Πειραιά εκτιμάται πως θα καταγράψει αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στο home porting σε σχέση με το 2022, που ήταν μια επίσης πολύ καλή χρονιά με επιδόσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 2019.

Σε tweet του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναφέρει: «Μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του 2022 (+9% στις αφίξεις και +33% στο home port συγκριτικά με το 2019), για το 2023 ήδη έχουμε κρατήσεις για τουλάχιστον 807 κρουαζιερόπλοια (+19% σε σχέση με το 2022) και για 607 homeport κρουαζιερόπλοια (+ 38% σε σχέση με το 2022)».

Για την κρουαζιέρα στον Πειραιά:

Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις του 2022 (+9% στις αφίξεις & +33% στο home port vS 2019), για το 2023 ήδη έχουμε κρατήσεις για τουλάχιστον 807 κρουαζιερόπλοια (+19% vS 2022) & για 607 homeport κρουαζιερόπλοια (+ 38% vS 2022).