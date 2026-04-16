Wall Street: Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο έδωσε «φτερά» στους επενδυτές

Σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έκλεισε η Wall Street.

Ενδεικτικό του θετικού κλίματος που επικράτησε την Πέμπτη (16.04.2026) στη Wall Street, καθώς η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο άρχισε στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), είναι ότι ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 115 μονάδων (+0,24%), στις 48.578,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 86,68 μονάδων (+0,36%), στις 24.102,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 18,33 μονάδων (+0,26%), στις 7.041,28 μονάδες.