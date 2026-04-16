Οικονομία

Wall Street: Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο έδωσε «φτερά» στους επενδυτές

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 0,26% στις 7041,28 μονάδες
Η Wall Street στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
REUTERS / Φωτογραφία Carlo Allegri

Σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έκλεισε η Wall Street.

Ενδεικτικό του θετικού κλίματος που επικράτησε την Πέμπτη (16.04.2026) στη Wall Street, καθώς η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο άρχισε στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), είναι ότι ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 115 μονάδων (+0,24%), στις 48.578,72 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 86,68 μονάδων (+0,36%), στις 24.102,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 18,33 μονάδων (+0,26%), στις 7.041,28 μονάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
198
106
102
85
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo