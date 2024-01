Σαφή καθήκοντα για την μείωση του ελληνικού χρέους ορίζει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και ειδικά του ΥΠΕΘΟ για το 2024, συνεχίζοντας στην θετική παρακαταθήκη του 2023 με νέες πρόωρες αποπληρωμές δανείων αλλά και στόχο για περαιτέρω πιστοληπτικές αναβαθμίσεις μετά και από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Για να πετύχει τους στόχους του, το ΥΠΕΘΟ για το χρέος επιστρατεύει και νέες στρατηγικές όπως η έκδοση πράσινου ομολόγου, με καθορισμό πλαισίου ESG (ICMA), second party opinion review of the ESG framework, επιλογή τραπεζών αναδόχων μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, επιλογή ESG projects για χρηματοδότηση μέσω του πράσινου ομολόγου, reporting, κτλ.

Συγκεκριμένα, ο γενικός δημοσιονομικός στόχος είναι το χρέος της χώρας να διαμορφωθεί στα 356.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό 152,3% του ΑΕΠ.

Συνεχίζοντας την «καλή παράδοση» του 2022 και 2023 το ΥΠΕΘΟ στοχεύει σε νέα πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με σχετικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του νέου δανεισμού θα υπολείπεται του προαναφερόμενου κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος η περαιτέρω αποπληρωμή ακριβών υφιστάμενων δανείων για το οικονομικό έτος 2024, η οποία και τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, το 2024 επιδιώκεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι αναφορικά με τους δείκτες κινδύνων του χαρτοφυλακίου χρέους (αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων διαχειριστικών πράξεων επ’ αυτού):

Μέση σταθμική φυσική διάρκεια δημοσίου χρέους: > 18,0 έτη

Μέσος χρόνος ανά-τιμολόγησης δημοσίου χρέους: >17,0 έτη

Ποσοστό δημοσίου χρέους που ανά-χρηματοδοτείται σε 1 έτος: <15%

Ποσοστό δημοσίου χρέους που ανά-χρηματοδοτείται σε 5 έτη: <25%

Ποσοστό δημοσίου χρέους που ανά-τιμολογείται σε 1 έτος: <20%

Ποσοστό δημοσίου χρέους που ανά-τιμολογείται σε 5 έτη: <35%

Ποσοστό δημοσίου χρέους σε αλλοδαπά νομίσματα: < 3%

Ποσοστό δημοσίου χρέους με κυμαινόμενο επιτόκιο: <10%

Οι στόχοι για νέες πιστοληπτικές αναβαθμίσεις

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσδοκά νέες βελτιωμένες αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους με απώτερο στόχο ένα ακόμα καλύτερο πιστοληπτικό προφίλ για την ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρει, η πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας όπως έχει αξιολογηθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οίκους βρίσκεται πλέον (από 8/9/2023 DBRS review) εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Στόχος της δανειακής στρατηγικής για το 2024 είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών οίκων αξιολόγησης με σταδιακές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας, και αυτές τοποθετημένες χρονικά στο 4ο τρίμηνο.

Φυσικά η ακολουθία των αξιολογήσεων δεν ξεκινά στο τέλος του επόμενου έτους, αλλά νωρίτερα, καθώς η χώρα αναμένει αρχικά δύο νέες αξιολογήσεις από την DBRS, στις 8 Μαρτίου και στις 6 Σεπτεμβρίου ενώ η S&P ανακοίνωσε πως η πρώτη αξιολόγηση της Ελλάδας για το 2024 θα είναι στις 19 Απριλίου και η δεύτερη στις 18 Οκτωβρίου.