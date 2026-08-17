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ΑΑΔΕ: Άνοιξε η Transpay για τη δημοσιοποίηση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Στην εφαρμογή Transpay θα δημοσιοποιηθούν οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) ανακοίνωσε τη λειτουργία της εφαρμογής Transpay, στην οποία θα δημοσιοποιούνται οι πληρωμές για τις ενισχύσεις που έχουν λάβει οι αγρότες.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών για τους αγρότες για το οικονομικό έτος 2025, τονίζει ότι η εφαρμογή Transpay τέθηκε σε λειτουργία τη Δευτέρα (17.8.2026) κατ’ εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128.

Μέσω της εφαρμογής, πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η ψηφιακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση transpay.aade.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
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