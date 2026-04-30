ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29/5/2026 για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις

Η δυνατότητα εκπλήρωσης δηλωτικών υποχρεώσεων ΦΠΑ των αγροτών χωρίς την επιβολή κυρώσεων παρατείνεται έως και χθες (29.4.2026), σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε2020/2026).
Η ρύθμιση αφορά κυρίως αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ κατά το φορολογικό έτος 2026, λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς κυρώσεις, στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στο νέο καθεστώς ΦΠΑ που ορίζεται από την ΑΑΔΕ.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι έως και 30/4/2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026 και περιλαμβάνει:
- τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,
- τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων,
- τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης,
- τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους παραπάνω μήνες, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.
Για δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, η παραπάνω χθεσινή ημερομηνία αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.