ΑΑΔΕ: Ψηφιακό δελτίο αποστολής από 1η Μαΐου – Οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τα πρόστιμα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προωθεί από την 1η Μαΐου στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ένα εργαλείο για τον έλεγχο της διακίνησης αγαθών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι ένα σύστημα της ΑΑΔΕ που επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις εμπορικές συναλλαγές, μέσω της υποχρεωτικής διαβίβασης δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό φαινομένων απόκρυψης τζίρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα γινόταν υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, τον Δεκέμβριο του 2025.

Η πρώτη φάση ήταν τον περασμένο Ιούνιο με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στο myDATA θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρακτικά, κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε μεταφορά αγαθών θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας τη χρήση έντυπων εγγράφων και εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Ας σημειωθεί ότι όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι φορείς της αγοράς ζητούν παράταση για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του συστήματος myDATA και την επικαιροποίηση των ΚΑΔ, λόγω ουσιαστικών λειτουργικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων καθώς θεωρούν ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πλήρεις και σαφείς οδηγίες για κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση αποκλίσεων, η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων (π.χ. απώλεια σύνδεσης ή μη σάρωση QR code) και η ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών από τις επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ

Με τη λειτουργία της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής, η διακίνηση αγαθών συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης), που λειτουργεί ως το ψηφιακό «διαβατήριο» του φορτίου. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, καταγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Το νέο σύστημα απλοποιεί τους ελέγχους και φέρνει:

Real-time Παρακολούθηση (Tracking) με άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αγαθών

Ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης

Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής αγαθών με ένα μόνο σκανάρισμα

Δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων αποστολής σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση

Δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Ποιοί είναι υπόχρεοι

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που αποστέλλουν, παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν ή διακινούν αγαθά, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα ή λοιπά αποθέματα στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. Ενδεικτικά αφορά:

εμπορικές επιχειρήσεις χονδρικής,

επιχειρήσεις λιανικής που διακινούν αποθέματα,

e-shop με αποστολές προϊόντων,

επιχειρήσεις με αποθήκη ή υποκαταστήματα,

επιχειρήσεις με μεταφορές μεταξύ εγκαταστάσεων,

βιοτεχνίες και παραγωγικές μονάδες,

εργοστάσια κατεργασίας,

εργοστάσια συσκευασίας τροφίμων,

επιχειρήσεις logistics και κέντρα διαλογής,

επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορτώσεις,

επιχειρήσεις που παραδίδουν προϊόντα σε πελάτες ή συνεργάτες,

επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν οργανωμένα αγαθά από προμηθευτές.

Ποιοί εξαιρούνται

Από την υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, σύμβουλοι) και δεν διακινούν εμπορεύματα ή αποθέματα ενώ ενδέχεται να μην συμμετέχουν στην επόμενη φάση και ορισμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες που ανήκουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Δεν απαιτείται ψηφιακό δελτίο όταν δεν υπήρχε ήδη υποχρέωση έκδοσης (π.χ. ορισμένες λιανικές πωλήσεις με άμεση παράδοση στον πελάτη χωρίς μεταφορά).