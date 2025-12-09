ΑΑΔΕ: Υποχρεωτικό μητρώο για όλους τους εμπόρους μεταχειρισμένων ΙΧ

Υποχρεωτικό μητρώο για όλους τους εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων δημιουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αλλάζοντας το πλαίσιο ελέγχου σε μια αγορά όπου κυκλοφορούν χιλιάδες ΙΧ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ, που θεσπίζεται με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, στοχεύει στην πλήρη χαρτογράφηση των συναλλαγών των εμπόρων και της εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα μεταχειρισμένα ΙΧ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση άρθρο του νομοσχεδίου, στον Κώδικα ΦΠΑ προστίθενται νέες παράγραφοι που προβλέπουν την εγγραφή στο μητρώο κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που αγοράζει ή μεταπωλεί μεταχειρισμένα οχήματα, είτε πρόκειται για εγχώριες πράξεις είτε για εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο σύστημα θα καταχωρούνται ακόμη και όσοι δεν είναι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, αλλά χρειάζονται πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο μέσω του icisnet.

Σε κάθε εγγεγραμμένο αποδίδεται Μοναδικός Αριθμός Εμπόρου Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων, ο οποίος θα είναι απαραίτητος για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διαδικασία ταξινόμησης ή μεταβίβασης. Χωρίς την εγγραφή στο νέο μητρώο, κανένα εισαγόμενο ή εμπορευόμενο μεταχειρισμένο ΙΧ δεν θα μπορεί να περάσει νόμιμα από τις υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ ενισχύονται ουσιαστικά καθώς σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη χρήση του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους, η αρχή θα μπορεί να διαγράφει τον έμπορο από το μητρώο για τρία χρόνια, μπλοκάροντας κάθε επαγγελματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Με πρόσθετη εξουσιοδότηση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ θα καθορίσει με απόφασή του την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του μητρώου, τους κανόνες εγγραφής και τις διαδικασίες ελέγχου, σε μια ρύθμιση που αφορά άμεσα τόσο τις μεγάλες μάντρες και τις εταιρείες εισαγωγών όσο και ιδιώτες που φέρνουν μεταχειρισμένα ΙΧ από την Ευρώπη.