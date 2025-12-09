Aγρότες: Παράθυρο για παράταση του φθηνού ρεύματος, επαναπροσδιορισμό του αγροτικού πετρελαίου και «ήπιας τεχνικής λύσης»

Ανοιχτό άφησε χθες (8.12.2025) το ενδεχόμενο για παράταση του προγράμματος του φθηνού ρεύματος για τους αγρότες αλλά και του επεναπροσδιορισμού των ποσοτήτων του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, την ώρα που τα μπλόκα των αγροτών ανά την επικράτεια φτάνουν τα 50.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσιάρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων πετρελαίου για τους αγρότες ανά καλλιέργεια, ενώ για το πρόγραμμα «Γαία» -που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh- ανέφερε ότι αναζητείται τρόπος επέκτασης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή» στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται το ενδεχόμενο της εφαρμογής μίας «ήπιας τεχνικής λύσης», το μοίρασμα της δηλαδή βοσκοτόπων σε άλλες περιφερειακές ενότητες εκτός του σημείου όπου βρίσκονται οι φάρμες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας στον αγροτικό κόσμο, λόγω της κλιματικής κρίσης και των χαμηλών τιμών προϊόντων, φαινόμενο που φέτος παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για τις καθυστερήσεις πληρωμών, σημείωσε ότι σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας πως πλέον «μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας».

Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και τέσσερα ακόμη προγράμματα. Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Είπε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά «θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς».

Για το κόστος παραγωγής, τόνισε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά «προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων», ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν ουσιαστικά και οι δύο πλευρές.