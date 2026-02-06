Αλλάζει το πλαίσιο για συγχωνεύσεις και διασυνοριακές διασπάσεις εταιρειών – Διευκρινίσεις για τον νόμο 5055/2023

Διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου 5055/2023, που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις διασυνοριακές διασπάσεις εταιριών πράξεις, με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγια, σχετικά με τον νόμο 5055/2023, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, ξεκαθαρίζει ότι από εδώ και στο εξής η δημοσίευση των σχεδίων συγχώνευσης και διάσπασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΓΕΜΗ, καταργώντας την προηγούμενη δυνατότητα ανάρτησης στις ιστοσελίδες εταιριών με έννομες συνέπειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι κρίσιμες προθεσμίες -και ιδίως τα δικαιώματα των πιστωτών- ξεκινούν πλέον μόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ.

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι η εγκριτική απόφαση για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς δεν καταργείται, αλλά αλλάζει αρμόδια Αρχή. Μετά την κατάργηση του εποπτικού ρόλου των περιφερειών στις ανώνυμες εταιρείες, η αρμοδιότητα μεταφέρεται στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ ή -σε ειδικές περιπτώσεις- στον υπουργό Ανάπτυξης. Η απόφαση παραμένει υποχρεωτική σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές, ιδίως όταν μεταβάλλεται το κεφάλαιο ή ιδρύεται νέα εταιρεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διασυνοριακές διασπάσεις και μετατροπές, για τις οποίες εφαρμόζονται πλέον νέες, ενιαίες διαδικασίες, σύμφωνα με τα νέα κεφάλαια του νόμου 4601/2019. Οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν έδρα ή ιδρύουν εταιρεία μέσω εισφοράς υποκαταστήματος από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ οφείλουν να ακολουθήσουν τις νέες προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω της Διεύθυνσης Εταιρειών του υπουργείου Ανάπτυξης.