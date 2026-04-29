Από το «κόσκινο» της ΑΑΔΕ περνούν τα social media – Στο στόχαστρο τα αδήλωτα εισοδήματα των influencers

Νέο πεδίο ελέγχου για την ΑΑΔΕ ανοίγουν οι influencers, καθώς η φορολογική διοίκηση εντάσσει πλέον τα social media στις πηγές από τις οποίες μπορεί να αντλεί ενδείξεις για εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της ΑΑΔΕ, τα social media περιλαμβάνονται ρητά στις στοχεύσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό εισοδημάτων που μένουν εκτός δηλώσεων.

Η εφορία θεωρεί το συγκεκριμένο πεδίο ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής δραστηριότητας έχει μετακινηθεί πλέον στις ψηφιακές πλατφόρμες. Προωθήσεις προϊόντων, αμειβόμενες συνεργασίες, διαφημιστικές καμπάνιες, σύνδεσμοι πωλήσεων, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και κρατήσεις μπορούν να αφήνουν ένα online αποτύπωμα, ακόμη και όταν η φορολογική τους εικόνα δεν είναι αντίστοιχη.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ δείχνει πως δεν παρακολουθεί μόνο τις κλασικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ελεγκτική στόχευση μεταφέρεται και εκεί όπου δημιουργείται εισόδημα χωρίς να υπάρχει πάντα εμφανής επαγγελματική οργάνωση. Ένα προφίλ με συστηματική εμπορική παρουσία, συνεργασίες με επιχειρήσεις ή επαναλαμβανόμενη προώθηση προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω έλεγχο, εφόσον τα δεδομένα δεν συμβαδίζουν με τη φορολογική εικόνα του προσώπου ή της επιχείρησης.

Το σχετικό πεδίο αφορά το ελεγκτικό έργο της ΔΙΠΑΕΕ και των ΥΕΔΔΕ. Μεταξύ των πεδίων στα οποία εστιάζουν οι υπηρεσίες, περιλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διαδικτυακές πωλήσεις, οι πληρωμές με κάρτες, οι πλατφόρμες κρατήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη στα χέρια της μεγάλο όγκο δεδομένων. Σύμφωνα με την έκθεση, μέσω ERP εμφανίζονται 1.228.530 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και 795,58 εκατ. διαβιβάσεις παραστατικών. Μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης καταγράφονται 148.697 επιχειρήσεις και 2,25 δισ. διαβιβάσεις, ενώ μέσω timologio και myDATAapp εμφανίζονται 521.240 επιχειρήσεις και 19,57 εκατ. διαβιβάσεις.

Αυτό το πληροφοριακό υπόβαθρο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να στηθεί ένας φορολογικός έλεγχος καθώς δεν απαιτείται απαραίτητα να ξεκινήσει από μια καταγγελία ή από έναν επιτόπιο έλεγχο. Μπορεί να ξεκινήσει από ασυμφωνίες μεταξύ της δημόσιας εμπορικής εικόνας ενός προσώπου, των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και των ποσών που τελικά εμφανίζονται στις δηλώσεις.

Ειδικά για όσους έχουν δραστηριότητα στα social media, το κρίσιμο ζήτημα είναι αν η online παρουσία του επιφέρει κάποια αμοιβή. Αν μια ανάρτηση, μια προβολή ή μια συνεργασία συνδέεται με οικονομικό αντάλλαγμα, τότε το εισόδημα πρέπει να εμφανίζεται φορολογικά. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις όπου η πληρωμή δεν γίνεται με τον πιο προφανή τρόπο, αλλά μέσα από παροχές, προϊόντα, προμήθειες ή έμμεσες συμφωνίες με επιχειρήσεις.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι διασταυρώσεις έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά στο πεδίο του ΦΠΑ. Οι μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων από POS και myDATA έφτασαν τους 7.671 το 2025, από 2.801 το 2024. Η αύξηση αυτή δείχνει ότι η ΑΑΔΕ κινείται προς ελέγχους που βασίζονται περισσότερο σε δεδομένα και λιγότερο σε τυχαίες παρεμβάσεις.

Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 290.000 έλεγχοι και έρευνες, με καταλογισμούς φόρων, προστίμων, τελών και δασμών ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Οι ΥΕΔΔΕ πραγματοποίησαν 17.817 ελέγχους σε στοχευμένες περιοχές, κλάδους και ΑΦΜ, με ποσοστό παραβατικότητας 43%. Οι ειδικοί στοχευμένοι έλεγχοι έφτασαν τους 1.390, με παραβατικότητα 42,9%.