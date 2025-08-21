Appodixi: «Ρεκόρ» καταγγελιών από πολίτες για αποδείξεις στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Σε σημαντικό σύμμαχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξελίσσεται η ψηφιακή εφαρμογή «Appodixi» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Οι καταγγελίες γίνονται μέσω της εφαρμογής η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους, και σε περίπτωση μη διαβίβασης ή απόκλισης στα στοιχεία, να μπορούν να τις αποστέλλουν στη Φορολογική Αρχή, ανώνυμα ή επώνυμα, για περαιτέρω έλεγχο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αυτή, έχουν υποβληθεί συνολικά 208.534 αναφορές μέσω της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, 112.855 επώνυμες καταγγελίες και 95.679 ανώνυμες αφορούσαν «προβληματικές» αποδείξεις, σύμφωνα με το ertnews.

Η υπεροχή των επώνυμων αναφορών αποδίδεται στο κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης, που φτάνει έως και τις 3.000 ευρώ, εφόσον οι έλεγχοι επιβεβαιώσουν την παράβαση και επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

«Ρεκόρ» καταγγελιών

Καταιγισμός καταγγελιών γνωρίζει η πλατφόρμα appodixi που λειτουργεί (από τον Οκτώβριο του 2023) στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, καθώς δέχεται χιλιάδες αναφορές για μικρές και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, με πολλές να αποτελούν αιτία για την εξιχνίαση τους από τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Διοίκησης.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 51.252 για φορολογικές παραβάσεις, οι 753 για τελωνειακά αδικήματα (κυρίως λαθρεμπόριο), ενώ σε 6.902 περιπτώσεις οι πολίτες έχουν καταγγείλει περιπτώσεις διαφθοράς. Οι 7.374 (περίπου το 14%) από αυτές τις αναφορές είναι επώνυμες, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το βαθμό αξιοπιστίας τους και σηματοδοτώντας πως οι πολίτες δεν διστάζουν, πλέον, να καταγγείλουν περιπτώσεις παραβατικότητας που επιβαρύνουν τους ίδιους τους φορολογούμενους και τα κρατικά ταμεία.

Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης

Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους.

Ο σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος των καταγγελιών και η ταξινόμηση τους, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν. Οι ελεγκτές της Φορολογικής Αρχής θα εξετάζουν λεπτομερώς τις ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή που γίνονται από πολίτες με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Κάθε καταγγελία θα εξετάζεται και θα βαθμολογείται με όσες λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία να οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ θα μπαίνουν στο αρχείο εκείνες με χαμηλή βαθμολογία. Στη συνέχεια, κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση συγκεκριμένη κλίμακα:

-0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο.

-1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

-2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

-3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.

-4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.