Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Αυξάνονται τα διόδια της Αττικής Οδού από την 01/01/2026 – Πως διαμορφώνονται οι τιμές 

Οι αυξήσεις στα διόδια σε Μορέα και Ολυμπία Οδό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Υψηλότερες τιμές διοδίων θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων είναι ήπιες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα διέλευσης, ειδικά για Ι.Χ. και φορτηγά, με επιπλέον κόστος 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές διοδίων.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Πως διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

  • Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.):
    Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.
  • Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά:
    Από 6,25 € → 6,30 €.
  • Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά:
    Από 10,00 € → 10,10 €.
  • Μοτοσικλέτες:
    Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Στο μεταξύ, οι τιμές των διοδίων και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

analytikes times diodion
Νέες Τιμές Διοδίων 2026 – Συγκεντρωτικός Πίνακας

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
130
73
52
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου 2026 η καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
Με την τροπολογία εισάγεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα στις περιοχές μετάβασης
Αγρότες
Εορταστικό ωράριο 2025: Ξεκίνησε σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Η Αθήνα και ο Πειραιάς ξεκινούν σήμερα το εορταστικό ωράριο, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη
Banner von with a blurry side against a Christmas tree for Christmas at a shopping center
Newsit logo
Newsit logo