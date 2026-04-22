Διευρύνεται ο εξωδικαστικός και για μικρότερα χρέη και 300.000 νέους επιλέξιμους

Στόχος είναι να μεγαλώσει η δεξαμενή όσων μπορούν να μπουν σε οργανωμένη διαδικασία ρύθμισης
Νέα διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού και για μικρότερα χρέη παρουσίασε σήμερα (22.4.2026) το υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της ανακοίνωσης των 8 νέων κυβερνητικών μέτρων ενάντια στην κρίση, επιχειρώντας να ανοίξει την πόρτα της ρύθμισης σε οφειλέτες που μέχρι τώρα έμεναν εκτός.

Σύμφωνα με την συνέντευξη Τύπου, στην περίμετρο του εξωδικαστικού μηχανισμού μπαίνουν πλέον και χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ το ΥΠΟΙΚ υπολογίζει ότι με τη νέα παρέμβαση περίπου 300.000 επιπλέον πολίτες και επιχειρήσεις καθίστανται επιλέξιμοι. Το βάρος, δηλαδή, μετατοπίζεται και στις μικρότερες οφειλές, εκεί όπου μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος των οφειλετών δεν έβρισκε λειτουργική διέξοδο.

Η κυβερνητική στόχευση είναι διπλή, όπως περιεγράφηκε και από το οικονομικό επιτελείο.

Αφενός, ο στόχος είναι να μεγαλώσει η δεξαμενή όσων μπορούν να μπουν σε οργανωμένη διαδικασία ρύθμισης και αφετέρου, να περιοριστεί η πίεση που δημιουργούν μικρές αλλά επίμονες οφειλές σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

