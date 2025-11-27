Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Άλλους δύο μήνες προθεσμία ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων.

Σύμφωνα με την επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ την ερχόμενη Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, λήγει η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Ανελκυστήρων.

Η μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα υποβολή δηλώσεων ανελκυστήρων δεν υπήρξε η αναμενόμενη, τόσο διότι σε πολλούς διαχειριστές ή συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών υπήρχε η εντύπωση ότι η δήλωση των ανελκυστήρων στο TAXISNET με τους δικούς τους κωδικούς θα τους ενέπλεκε σε πρόσθετες υποχρεώσεις, όσο και ότι πολλοί συντηρητές και εγκαταστάτες είχαν την εντύπωση ότι για να δηλώσουν εκείνοι τους ανελκυστήρες που συντηρούν, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τους.

Για αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου 2025. Από πλευράς των ιδιοκτητών ακινήτων τονίζεται πως επειδή στην κοινή σύσκεψη που συγκαλέσατε την 19.11.2025 υπό την προεδρία σας ξεκαθαρίστηκε ότι οι διαχειριστές ή και συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων κλπ. που δηλώνουν τους κοινόχρηστους ανελκυστήρες πολυκατοικιών με τους κωδικούς τους, δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση (αντίθετα, πρόστιμο θα επιβληθεί αργά ή γρήγορα σε εκείνους που δεν θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων τους). Επίσης και ότι οι επιχειρήσεις συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων δεν χρειάζονται καμιά συναίνεση των ιδιοκτητών για τη δήλωση των ανελκυστήρων που συντηρούν, διότι η απογραφή αποτελεί νόμιμη υποχρέωση με σοβαρές συνέπειες και για τις δύο πλευρές, γι’ αυτό άλλωστε καλέσατε και τις επιχειρήσεις συντήρησης να δραστηριοποιηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλώνοντας τους ανελκυστήρες των πελατών τους, χωρίς μάλιστα κόστος για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτιρίων, σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ.