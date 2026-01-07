Διόδια: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές από 1η Ιανουαρίου – Οι αυξήσεις σε Αττική Οδό, Ρίο-Αντίρριο και Ιόνια Οδός

Από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αυξημένες τιμές στα διόδια των μεγαλύτερων αυτοκινητοδρόμων της χώρας, στο πλαίσιο της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που προβλέπουν οι συμβάσεις παραχώρησης.

Σημαντική αλλαγή παρατηρείται στις τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό, όπου το αντίτιμο για τα Ι.Χ. αυξάνεται κατά 5 λεπτά, από 2,50 σε 2,55 ευρώ, ενώ οι τιμές για μοτοσικλέτες διαμορφώνονται σε 1,25 ευρώ και για βαρέα φορτηγά άνω των 4 αξόνων σε 10,10 ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εφαρμόζεται τιμαριθμική αύξηση στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα, oι νέες τιμές των διοδίων στην Αττική Οδό:

Κατηγορία 1 (μοτοσικλέτες): 1,25 ευρώ

1,25 ευρώ Κατηγορία 2 (Ι.Χ.): 2,55 ευρώ

2,55 ευρώ Κατηγορία 3 (ελαφρά επαγγελματικά): 2,55 ευρώ

2,55 ευρώ Κατηγορία 4 (Ι.Χ. με τροχόσπιτο, μικρά λεωφορεία): 2,55 ευρώ

2,55 ευρώ Κατηγορία 5 (φορτηγά 2–3 αξόνων, μεγάλα λεωφορεία): 6,30 ευρώ

6,30 ευρώ Κατηγορία 6 (βαρέα φορτηγά άνω των 4 αξόνων): 10,10 ευρώ

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα – Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από τα 13,30 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Ρίου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ. 6,80 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20 μ., 9,50 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό του Ελαιώνα:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 9,70 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 13,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Κιάτου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό του Ισθμού:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,40 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 7,60 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό της Ελευσίνας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 6,30 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 8,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Δρεπάνου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,10 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 7,20 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό των Καλαβρύτων:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 7,10 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 10,00 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Ακράτας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,20 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ 7,30 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό του Δερβενίου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 4,00 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 5,60 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό του Κιάτου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 2,60 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 3,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό του Ζευγολατιού:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 2,20 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 3,10 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 1,60 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 2,30 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Πάχης:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 2,70 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 3,80 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Νέας Περάμου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό της Πάτρας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 9,00 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 12,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Πύργου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,40 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 7,60 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Κάτω Αχαΐας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,50 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 7,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Αμαλιάδας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 3,20 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 4,50 ευρώ

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από τα 14,35 ευρώ).

Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:

Στον μετωπικό σταθμό της Κλόκοβας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό του Αγγελοκάστρου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Μενιδίου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.

Στον μετωπικό σταθμό του Τερόβου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Γαβρολίμνης:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό του Μεσολογγίου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό του Κουβαρά:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό της Άρτας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό του Γοργόμυλου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ

ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος – Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).

Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:

Στον μετωπικό σταθμό του Σπαθοβουνίου:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ. 7,45 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20 μ., 10,45 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό της Νεστάνης:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 7,10 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 9,95 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό της Γέφυρας Μάναρη:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,75 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 8,05 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό της Βελιγοστής:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 3,70 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 5,20 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό της Καλαμάτας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 5,65 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20 μ., 7,90 ευρώ

Στον μετωπικό σταθμό της Πετρίνας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό των Παραδεισίων:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 2,25 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ

Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20 μ., 2,25 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθμό της Θουρίας:

Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ

Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ

Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ

Στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Οι νέες τιμές για απλή διέλευση από την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω: